«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تسهم في تعزيز أداء قطاع التجزئة

دبي - البيان

اختتمت مؤخراً فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي أسهمت في تعزيز قطاع التجزئة في دبي، ومكنت المتسوقين من شراء لوازمهم استعداداً لعيد الأضحى المبارك.



وشهدت مراكز ووجهات التسوق ومتاجر التجزئة المشاركة في الفعالية زيادة ملحوظة في أعداد الزوار والمبيعات طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سارع عشرات الآلاف من المتسوقين للاستفادة من تخفيضات وصلت إلى 90 في المئة على 598 علامة تجارية رائدة في ما يزيد على 3000 متجر داخل 80 مركزاً ووجهة للتسوق في مختلف أنحاء المدينة.



واستفاد المتسوقون من التخفيضات الضخمة، التي شملت جميع فئات التجزئة، حيث قاموا بشراء هدايا العيد لأحبائهم، واستكشاف أحدث تشكيلات الأزياء ومنتجات التجميل، والاستمتاع بعروض رائعة على الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، وغيرها.

نمو ملحوظ للمبيعات



وشهدت المبيعات نمواً ملحوظاً، بفضل العروض الترويجية الرائعة في مراكز التسوق، والأنشطة داخل المتاجر، والحوافز والمكافآت المرتبطة ببرامج الولاء، حيث أطلق دبي فستيفال سيتي مول حملة «أنفق واربح»، والتي قدمت بطاقة هدايا بقيمة 20000 درهم لفائز واحد سعيد الحظ، ما أسهم في تعزيز الإقبال على التسوق وزيادة مدة بقاء المتسوقين داخل المتاجر. وبالإضافة إلى ذلك، استفاد المتسوقون في جميع أنحاء المدينة من المشتريات المرتبطة ببرامج الولاء مثل «بلو»، و«شير»، و«أمبر»، و«تيكت»، و«أورا»، و«بريفيليدج بلس»، و«سكاي واردز إيفري داي»، مما ساهم في تعزيز القيمة المقدمة لهم، وإثراء تجربة التسوق الخاصة بهم.



وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نجاح دورة العام الحالي من الفعالية، مشيرا إلى أن فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى تواصل دورها كمنصة مهمة لتقديم تجربة تسوق فريدة للجمهور، ودعم نمو العلامات التجارية، وكذلك تحفيز الاقتصاد في دبي على النمو. وقد جرى تنظيم دورة العام الحالي قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لإعطاء زخم أكبر لقطاع التجزئة والأسواق في مختلف أنحاء المدينة، وهو ما يعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق. ويسهم النجاح المتواصل لفعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى بشكل مباشر في رؤيتنا الطموحة لضمان نمو قطاعي التجزئة والسياحة في المدينة تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33«.



وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوّق في الإمارات لدى»ماجد الفطيم«:»تعد فعالية ’3 أيام من التخفيضات الكبرى‘ أكثر من مجرّد عطلة نهاية أسبوع حافلة بالعروض الخيالية، فهي محرك رئيسي لنمو قطاع التجزئة في دبي، كما أنها تحتفي بالمشهد التجاري المزدهر في الإمارة. ونشهد في كل عام أجواءً مشوّقة تعمّ مراكز التسوّق، وهذا ما رأيناه في عام 2025، إذ تُسهم هذه الفعاليات في زيادة الإقبال والمبيعات بشكل ملحوظ، كما تُعزّز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتسوّق.«



وأضاف: استفادت نسخة هذا العام، التي سجّلت تخفيضات وصلت إلى 90% وزيادة ملحوظة في معدّلات الإنفاق الاستهلاكي، من زخم فعالية العام الماضي، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في الإقبال في مختلف مراكز التسوق التابعة لنا، لتحقق نتائج غير مسبوقة، مع تسجيل العديد من المواقع لأعلى مبيعاتها في يوم واحد في تاريخها. وشكّلت الفعالية دفعة قوية لقطاع التجزئة المزدهر في دبي، وساهمت في دعم أهداف النمو الطموحة للإمارة».

ومن ناحيته، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية: «تواصل مبادرة ’3 أيام من التخفيضات الكبرى‘ ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المحطات على أجندة قطاع التجزئة في دبي عاماً تلو الآخر، ويسعدنا أن دبي فستيفال سيتي مول كان جزءاً من هذه المبادرة. وقد حققت نسخة هذا السنة نجاحاً لافتاً، مع تسجيل زيادة بنسبة 15% في عدد الزوار. ولا شك بأن هذا النوع من العروض يوفّر للمتسوقين فرصاً استثنائية للاستفادة من تخفيضات كبيرة وتجارب متميزة تلبي تطلعاتهم على كافة المستويات. ونود بهذه المناسبة أن نتوجه بجزيل الشكر إلى جميع العلامات التجارية والشركاء على دعمهم المتواصل، ونتطلّع قدماً إلى مواصلة إثراء تجربة التسوق لعملائنا في دبي فستيفال سيتي مول.»

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو وتاون سنتر جميرا: «نحن سعداء بالأداء القوي لـ 3 أيام من التخفيضات الكبرى، فقد حققت الحملة زيادة ملحوظة بنسبة 15% في المبيعات وعدد الزوار في ميركاتو وتاون سنتر جميرا مقارنة بالعام الماضي، وتلعب هذه التخفيضات دورًا محوريًا في تعزيز النمو داخل قطاع التجزئة في دبي من خلال رفع مستوى تفاعل المستهلكين، وزيادة حركة الزوار داخل المتاجر، ودعم مكانة المدينة كوجهة تسوق رائدة، فهذه الحملات لا تعود بالفائدة على المتاجر فقط، بل تسهم أيضًا في تعزيز حيوية القطاع وقدرته على التكيف والنمو المستدام».