«ترانس - أمريكا لايف برمودا» تختار دبي لتوسع حضورها العالمي

أعلنت «ترانس-أمريكا لايف برمودا»، شركة توفير حلول التأمين على الحياة للأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، عن حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لافتتاح فرع لها في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقالت كريستسن أونغ، الرئيس التنفيذي في «ترانس - أمريكا لايف برمودا»: «يشكل وجودنا في مركز دبي المالي العالمي خطوة بالغة الأهمية في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو العالمي، ومن المؤكد أن الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يتيح لنا قدرة أفضل على دعم شركاء التوزيع في منطقة الشرق الأوسط، والتي أصبحت مركزاً عالمياً رئيسياً للخدمات المالية وإدارة الثروات».

من جانبه قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا انضمام «ترانس-أمريكا لايف برمودا» إلى مركز دبي المالي العالمي، وبفضل بيئته التنظيمية المتقدمة يواصل المركز استقطاب أبرز الشركات العاملة في قطاع التأمين، حيث يضم اليوم أكثر من 125 شركة متخصصة بهذا المجال، وباعتباره المركز العالمي الوحيد للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة نتطلع إلى دعم الشركة في تحقيق أهدافها واستكشاف الفرص الواسعة، التي يوفرها المركز».

بفضل إرثها العريق، الذي يمتد لنحو 180 عاماً عبر شركتي «أيجون» و«ترانس - أمريكا»، ستدعم «ترانس - أمريكا لايف برمودا» عملاءها في المنطقة بالاستفادة من خبرتها الواسعة في توفير حلول تأمينية عالية القيمة، وإدارة السيناريوهات المعقدة للعملاء.

وعيّنت الشركة عدنان لادقي رئيساً لمكتبها في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيتولى قيادة عملياتها في المنطقة، بالتعاون مع الإدارة العليا، بما يسهم في ترسيخ حضورها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

يضم مركز دبي المالي العالمي نخبة من أبرز وسطاء التأمين، من بينها خمس شركات مصنفة ضمن الأفضل عالمياً، وفق تصنيفات وكالة «إيه إم بست»، ويتمتع المركز بأوسع منظومة مالية في المنطقة، وحقق في عام 2024 نمواً قياسياً، حيث وصل عدد الشركات المسجلة النشطة فيه 6,920 شركة.