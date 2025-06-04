مطارات دبي و"الاتحاد لخدمات الطاقة" توقعان اتفاقية لاستكمال مشروع تحديث أنظمة الإضاءة في مطاري دبي وآل مكتوم

في خطوة تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وترسيخ ممارسات الاستدامة التشغيلية، وقّعت مطارات دبي اتفاقية مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، والمملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، لإطلاق المرحلة النهائية من مشروع تحديث أنظمة الإضاءة في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي.

تتضمن هذه المرحلة الجديدة استبدال أكثر من 180 ألف وحدة إضاءة تقليدية بوحدات موفرة للطاقة في مرافق المطارين. ويُعد مبنى "كونكورس A" في مطار دبي الدولي أكبر منطقة يشملها المشروع ضمن هذه المرحلة، التي تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي شملت استبدال 150 ألف وحدة إضاءة في مطار دبي الدولي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوحدات المستبدلة إلى أكثر من 330 ألف وحدة، ما يجعلها واحدة من أكبر مبادرات تحديث أنظمة الإضاءة في مطارات المنطقة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة بنحو 47 مليون كيلووات ساعة سنوياً، أي ما يعادل متوسط استهلاك أكثر من 4,300 منزل خلال عام كامل، ما يعكس الأثر الملموس للممارسات المستدامة في العمليات التشغيلية. كما سيتضمن المشروع وفورات سنوية تتجاوز 20 مليون درهم، ما يدعم جهود مطارات دبي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق الأهداف البيئية لإمارة دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستدامة وتعزيز المرونة في مواجهة التغير المناخي، تواصل الهيئة دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر في دبي، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050. ويمثل التعاون بين مطارات دبي وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة نموذجاً رائداً في ترسيخ كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة. ومن خلال مبادرات رائدة مثل مشروع إعادة التأهيل في مطارات دبي، نُسهم في بناء مستقبل أخضر وأكثر مرونة بما يدعم تطلعاتنا الوطنية."

من جانبه، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "يسلّط هذا المشروع بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، الضوء على أهمية التعاون البنّاء لتحقيق نتائج ملموسة في مجال الاستدامة. تُعد المطارات من بين أكبر المنشآت استهلاكاً للطاقة، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية ريادة التغيير الفعلي نحو مستقبل مستدام. وإلى جانب تحديث أنظمة الإضاءة، يعكس هذا المشروع التزامنا بدمج الاستدامة في صميم عملياتنا اليومية، فكل كيلووات يتم توفيره يمثل خطوة نحو تقليل الأثر البيئي، ويجسد ما يمكن أن تحققه المطارات المستدامة."

بدوره، قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة: "نعمل في الاتحاد إسكو على تحويل بنية دبي التحتية إلى نموذج يحتذى به في كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة. وتشكل المرحلة النهائية من مشروع تحديث الإضاءة في مطارات دبي دليلاً على أثر التعاون الفعّال من حيث الوفورات الكبيرة في الطاقة وتقليل البصمة الكربونية، ما يعكس رؤيتنا المشتركة نحو جعل دبي رائدة عالمياً في التنمية المستدامة."

من المقرر أن تبدأ أعمال التركيب في وقت لاحق من العام الجاري، وتستمر حتى النصف الثاني من عام 2027. ويؤكد هذا المشروع التزام مطارات دبي بتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تنفيذ مشاريع عملية وفعّالة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للبنية التحتية المستدامة في قطاع الطيران.