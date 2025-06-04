90% من سكان الإمارات يعتبرون الرفاهية في السكن أولوية





أصبحت الصحة والرفاهية تتصدران بشكل متزايد أولويات مشتري المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أظهر استطلاع حديث على مستوى الدولة، شمل أكثر من 1000 فرد وأجرته شركة أر إيفوليوشن" بالتعاون مع يوجوف، أن 90% من سكان الإمارات يعتبرون بيئة المنزل الصحية ضرورية للغاية.

وأعرب أكثر من 80% عن استعدادهم للاستثمار بشكل أكبر في العقارات التي تدعم عافيتهم وأسلوب حياتهم الصحي.

وأظهرت النتائج الأخيرة تأثيراً قوياً للمزايا المرتبطة بالرفاهية على قرارات شراء المنازل، سواء لدى المواطنين أو المقيمين. إذ عبّرت الغالبية العظمى من المشاركين عن قناعة راسخة بأن المنزل المثالي ينبغي أن يعزز الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، وقد أفاد نحو 92% من المشاركين بأن جودة الهواء الداخلي تعد عاملاً بالغ الأهمية بالنسبة لصحتهم، بينما أظهر 93% منهم أهمية مماثلة لتوفّر مياه نقية ونظيفة داخل المنزل.

ومع استمرار النمو والتوسع في مدن مثل أبوظبي ودبي، لا يزال الضوء الطبيعي والهواء النقي من أبرز أولويات السكان، حيث أشار 90% منهم إلى أهمية هذين العنصرين في دعم صحتهم وعافيتهم. ويكشف الاستطلاع أن 3 من كل 4 مشاركين يفضّلون منازل تتسم بتصاميم مستوحاة من الطبيعة، مثل وجود النباتات الداخلية، واستخدام المواد الطبيعية، والإطلالات الخضراء الهادئة، ما يعكس تزايد التوجه نحو البيئات السكنية المتناغمة مع الطبيعة. أما فيما يخص مرافق العافية واللياقة، فقد اعتبر 68% من المشاركين أن وجود منتجعات صحية، ومساحات مخصصة للتأمل، وأماكن للياقة البدنية يُعدّ جزءاً جوهرياً من تجربة السكن المثالية، مع ملاحظة أن الرجال يظهرون اهتماماً أكبر قليلاً بهذه المرافق مقارنة بالنساء.

وكشف الاستطلاع الأخير عن تنامي الوعي بين سكان دولة الإمارات بمفهوم "عقارات تدعم العمر المديد"، الذي يعنى بتصميم منازل تمكّن السكان من الحفاظ على صحتهم وعافيتهم وجودة حياتهم على المدى البعيد. ورغم أن المفهوم لا يزال في طور الانتشار، إلا أن 50% من المشاركين أبدوا معرفة مسبقة به، في مؤشر واضح على تغير النظرة التقليدية للمسكن. ويترجم هذا الوعي المتزايد في سلوكيات الشراء، حيث أفاد قرابة نصف المشاركين بأنهم على استعداد لاستثمار المزيد في منازل تدعم الصحة الجسدية، والعافية النفسية والعاطفية.

وتعكس هذه التفضيلات تحولاً أعمق في المفاهيم، لاسيما في دبي، حيث كانت الفخامة تقاس تقليدياً بالحجم والمظهر الجمالي. أما اليوم، فيعيد السكان رسم ملامح الفخامة لتصبح أكثر خصوصية وارتباطاً بأسلوب حياة يرتكز على الصحة، والمعنى، والانسجام الداخلي. ومع استمرار المدينة في تطورها المتسارع، باتت المشاريع التي تضع رفاهية الإنسان في جوهرها تشكّل المعيار الذهبي الجديد للفخامة العصرية.