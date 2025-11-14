«دبي للسلع المتعددة» يستهدف استقطاب 2000 شركة بنهاية 2025

أكد الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة، أن المركز يستهدف استقطاب أكثر من 2000 شركة جديدة بنهاية عام 2025.

وقال بوعميم على هامش منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأمريكية، في نيويورك، إن المركز يشهد نمواً متوازياً مع بقية القطاعات الحيوية في دبي، موضحاً أن عدد الشركات المسجلة في المركز تجاوز 26 ألف شركة، وأن الزخم الحالي يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال في الإمارة.

وأضاف: نتوقع أن نختتم العام بإجمالي 2000 شركة جديدة، بعدما سجلنا خلال النصف الأول أكثر من ألف شركة. وأوضح أن القطاعات التي تشهد أعلى معدلات نمو داخل المركز تشمل تجارة السلع المتعددة كالذهب والألماس، إلى جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأصول الرقمية، مشيراً إلى أن المركز يحتضن اليوم نحو 3 آلاف شركة تكنولوجية.