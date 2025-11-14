محمد بن راشد بن محمد: «الإمارات دبي الوطني»يقدم خدمات نوعية تستند إلى تاريخ عريق

زار سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، مقر بنك الإمارات دبي الوطني في دبي كوميرسيتي، حيث كان في استقبال سموه، هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.

والتقى سموه خلال الزيارة أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة، حيث استمع إلى شرح حول استراتيجية المجموعة ومجمل أعمالها وما تقدمه من خدمات مصرفية سواء للأفراد أو المؤسسات، وكذلك نشاط المجموعة في مجال إدارة الثروات، كما تعرف على رؤية المجموعة والنهج الذي تتبعه في إدارة أعمالها محلياً وإقليمياً وعالمياً.

منظومة العمل

واطلع سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة على مجمل منظومة العمل في المجموعة التي تضم طاقماً ضخماً يزيد قوامه على 30 ألف موظف من 90 جنسية، ما يمنح المجموعة ميزةً تنافسيةً تقوم على تنوع الخبرات، ما يُعزز من قدرتها على ابتكار حلول شاملة تلبي احتياجات مختلف الأسواق.

كذلك، التقى سموه خلال الزيارة بأعضاء مجلس شباب مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني والذي يُعد ترجمةً عمليةً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بشأن إيجاد كافة المُمكنات التي من شأنها تعزيز دور الشباب ومنحهم المساحة الكافية للابتكار والإبداع في كافة المجالات، حيث اطلع سموه على أهداف المجلس ورؤيته لكيفية مساهمة الشباب في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات بين أهم المراكز المالية العالمية.

خدمات نوعية

وفي ختام الزيارة أعرب سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لما تقدمه مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني من خدمات نوعية تستند إلى تاريخ عريق تعود بداياته إلى مطلع عقد الستينيات من القرن الماضي، لتصبح اليوم واحدة من أهم المجموعات المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

مركز الابتكار

والتُقطت لسموه الصور التذكارية مع فريق عمل المجموعة الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وما تحمله من دلالات تعد مصدر تشجيع على مواصلة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات النوعية التي تقدمها المجموعة لعملائها في الداخل والخارج، تأكيداً لمكانة دولة الإمارات مركزاً للابتكار المالي ومحوراً عالمياً للخدمات المالية المتقدمة، وبما يعكس ريادتها في تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالات التمويل والاستثمار.