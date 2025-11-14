55 ألف زائر متوقع للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2026

تعود القمة العالمية لطاقة المستقبل إلى أبوظبي، بين 13 و15 يناير 2026، حيث تستضيف شركة مصدر الدورة الأضخم والأكثر تميزاً من القمة، في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتنعقد الدورة الثامنة عشرة من القمة في مركز أدنيك أبوظبي، ومن المتوقع أن تستقطب أعداداً قياسية من الحضور والجهات العارضة والمتحدثين والشركاء الحكوميين. كما تستضيف المنظمات الدولية الرائدة، مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومجلس الهيدروجين الأوروبي، فعاليات مخصصة لها خلال القمة.

ومن المتوقع حضور 55,000 زائر و800 جهة عارضة، و400 شركة عالمية، وأكثر من 350 متحدثاً خبيراً و20 شريكاً حكومياً في الفعالية، مع استضافة 14 جناحاً دولياً متخصصاً. وتستضيف القمة منطقة فيوز إيه آي للمرة الأولى، بمشاركة أكثر من 40 شركة لاستعراض حلول الذكاء الاصطناعي بمجالات الطاقة.