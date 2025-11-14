رفد منظومة الملكية الفكرية بشراكات مع الهيئات الحاضنة للابتكار والمعرفة

نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة «الملتقى الثالث للملكية الفكرية» في مجلس أم سقيم بدبي، بهدف تعزيز التواصل والشراكة مع رواد منظومة الملكية الفكرية في الدولة، واستشراف سبل تطوير بيئة الابتكار والإبداع بما يدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وذلك ضمن جهود الوزارة لترسيخ بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، ودعم استدامة القطاعات القائمة على المعرفة والصناعات الإبداعية. جاء ذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة.

وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الملكية الفكرية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمنظمات والمؤسسات المعنية بحماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات والقطاعات الإبداعية.

وشهد الملتقى توقيع وزارة الاقتصاد والسياحة بيان نوايا مشتركة مع 8 جهات معنية بأنشطة حماية الملكية الفكرية في الدولة، وهم مجلس أصحاب العلامات التجارية BPG، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية المخترعين الإماراتية، ونادي الإمارات العلمي، والرابطة الدولية لحقوق الملكية الفكرية بالإمارات AIPPI، واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

وقال عبدالله بن طوق: «تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد الجديد، من خلال تطوير تشريعات ومبادرات متقدمة تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكّن المبدعين والمخترعين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ابتكارية ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني». وأشاد بالدور الذي تقوم به الجهات المشاركة في دعم منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات.