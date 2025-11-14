الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير قطاعها السياحي بـ«قمة تورايز العالمية» في الرياض

شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في «قمة تورايز العالمية للسياحة»، التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بهدف بحث مستقبل السياحة العالمية، وتعزيز الربط بين الوجهات الدولية، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات السياحية المستدامة، وتحفيز الشراكات والاستثمارات العابرة للحدود، وابتكار حلول نوعية تسهم في بناء قطاع سياحي عالمي أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

جاءت هذه المشاركة في إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى السعودية برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري لحضور أعمال الدورة الـ 26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي شهدت الإعلان الرسمي عن اختيار شيخة ناصر النويس أميناً عاماً للمنظمة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029 بعد موافقة الجمعية العامة للمنظمة.

وفي كلمته خلال القمة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، رسخت مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية لملايين الزوار من كل أنحاء العالم، من خلال بنية تحتية متطورة.

وسياسات داعمة للنمو المستدام، ومبادرات نوعية عززت من تنافسية القطاع السياحي الوطني. مشيراً معاليه إلى أن الدولة نجحت في الجمع بين التنويع في الأنشطة السياحية وتوفير تجارب غنية ومتنوعة للزوار، إلى جانب ترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع مشاريعها وبرامجها السياحية، مؤكدة ريادتها العالمية كنموذج اقتصادي متنوع ومستدام.

وأوضح معالي عبدالله بن طوق المري أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يواصل تحقيق معدلات نمو متسارعة مدفوعة بسياسات مرنة وتشريعات محفزة.

واستثمارات ضخمة في تطوير مرافق الطيران ومنشآت الضيافة والخدمات السياحية الذكية، إلى جانب منظومة متقدمة للتأشيرات السياحية التي سهّلت دخول الزوار من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه الجهود انعكست في ارتفاع أعداد الزوار الدوليين وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

واستعرض عبدالله بن طوق المري تجربة الإمارات الريادية في تطوير وتنمية قطاعها السياحي، وكذلك أبرز المؤشرات التي تعكس تطور بيئة الأعمال السياحية الوطنية، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية مفضلة للشركات السياحية والمستثمرين، حيث وصل عدد الرخص التجارية العاملة في أنشطة السياحة والضيافة والطيران والنقل الجوي وتقنيات الطيران والحلول الرقمية السياحية إلى 39,546 رخصة حتى منتصف سبتمبر.

وشارك عبدالله بن طوق في جلسة حوارية بعنوان «الربط الجوي: فتح آفاق الترابط العالمي»، إلى جانب باتريشيا دي ليل، وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا، وعبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض.

وقال: «وقع قطاع الطيران في الإمارات اتفاقيات خدمات النقل الجوي مع 189 دولة، ما يعكس الدور المحوري للدولة في تعزيز الترابط الجوي الدولي».