«القيادية» تضغط على المؤشرات المحلية.. والسيولة 1.7 مليار درهم

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.101 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.068 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.033 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و683.55 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 587 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 40.2 ألف صفقة، ويأتي ذلك وسط انتظار الأسواق محفزات جديدة خلال الفترة المقبلة.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية»، على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 137.47 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ69.2 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» بـ57.77 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5991.16 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.84%.

وقفز سهم «اكتتاب القابضة» بالحد الأقصى عند 0.630 درهم، ليواصل صعوده متصدراً ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم الإثمار القابضة 10.4%، وشعاع كابيتال 5.7%، وبنك السلام - البحرين 2.77%.

فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 7.6%، والمزايا القابضة 7.5%، والاستشارات المالية الدولية 6.55%، وتعليم القابضة 5.13%. وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.7% وانخفاض سهم شركة سالك 1.9%، ودريك آند سكل 2.5%، وطلبات 0.3%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 31.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 372.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 340.97 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9961.16 نقطة، متراجعاً 0.33%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 151.85 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 120.13 مليون درهم، ثم «بريسايت» بسيولة 84.4 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أم القيوين للاستثمارات 12.7%، والخليج الاستثمارية 10.9%، ورابكو للاستثمار 2.9%، ورأس الخيمة للإسمنت 2%.

في المقابل انخفضت أسهم بريسايت للذكاء الاصطناعي 9.8% على الرغم من إعلانها عن ارتفاع في الأرباح ربع السنوية. كما تراجع سهم البنك العربي المتحد 5.6%، وملتيبلاي 5.1%، وألفا داتا 3.6%، وأدنوك للحفر 0.9% وأدنوك للغاز 0.88%.

الأسواق العربية

وسيطر الحذر على أغلب البورصات العربية، حيث تلاعبت نتائج الشركات بالمؤشرات العربية، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.69%، والقطري 1.12%، والبحرين 0.43%، فيما ارتفعت بورصتا مسقط 0.06%، والكويت 0.03%، وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر بورصة مصر 0.09%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.69% ليغلق عند 11178 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.8 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم أرامكو، ومصرف الراجحي، والأهلي، ومعادن، وأكوا باور، وسابك، ومصرف الإنماء، والأول، وكابلات الرياض، وبنك البلاد، وسليمان الحبيب، والعربي بنسب تراوح بين 1 و4%.

في المقابل تصدر سهم تهامة ارتفاعات السوق بنسبة 10%، وصعدت أسهم مجموعة إم بي سي، والعربية، وبترورابغ، وصناعة الورق، وكيمانول، والبحري، بنسب تراوح بين 2 و6%.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس ، فيما ربح رأس المال السوقي 1.423 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.891.234 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» نحو 0.09% ليغلق عند مستوى 40190 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.25% ليغلق عند مستوى 49582 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي 0.09% ليغلق عند مستوى 18159 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.25% ليغلق عند مستوى 12147 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.29% ليغلق عند مستوى 16158 نقطة.

الأردن

اختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بدعم شراء محدود في أسهم قيادية، مثل مناجم الفوسفات، وسط استمرار المضاربات. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.05% إلى 3423.02 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.3 ملايين دينار.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.29%، وسهم الكهرباء الأردنية 0.23%، وسهم مناجم الفوسفات 0.4%، وتراجع سهم البنك العربي 0.42%.