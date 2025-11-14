وزارة المالية تنظم برنامجاً متكاملاً لمبادرة «قادة المال» لبناء جيل واعٍ مالياً

نظمت وزارة المالية، في مقرها بدبي، فعاليات البرنامج التدريبي لمبادرة «قادة المال»، وذلك ضمن برنامج «المستشارين الماليين الشباب»، بمشاركة نخبة من الشباب الإماراتي، وذلك في إطار التزام الوزارة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء جيل واعٍ مالياً، وقادر على قيادة المستقبل، ومساهمةً منها في تحقيق مستهدفات عام المجتمع.

ويُعد هذا البرنامج المرحلة الأولى من المبادرة، واستمر على مدى الفترة بين 10 و13 نوفمبر الجاري، ضمن مختلف قطاعات وزارة المالية. وقال سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية:

«يعد هذا البرنامج فرصة مهمة للشباب للتعرف عن قرب إلى دورة إعداد الميزانية العامة للاتحاد، وآليات إدارة الإيرادات الحكومية. بالإضافة إلى المراحل المختلفة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز معارفهم، ويسهم في بناء قدراتهم في مجالات العمل المالي والاقتصادي.

ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد الشباب الإماراتي بالأدوات المالية التحليلية، التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات المستقبلية، وتعزيز إدراكهم لأهمية الانضباط المالي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية».

وقالت مريم الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «يمثل البرنامج التدريبي لمبادرة (قادة المال)، نموذجاً عملياً للتكامل بين التدريب والتعليم التطبيقي، حيث تفاعل المشاركون مع فرق العمل المختلفة لاكتساب خبرة مباشرة في كيفية إدارة الموارد المالية العامة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».

وقال علي عبد الله شرفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة: «تشكل العلاقات المالية الدولية محوراً رئيساً في البرنامج، حيث تعرف المشاركون إلى أطر التعاون المالي بين دولة الإمارات والمنظمات والمؤسسات الدولية، وأبرز مجالات التكامل الاقتصادي الخليجي».

وقالت فاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة: «تضع وزارة المالية الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بأن الكفاءات الوطنية هي المحرك الأساسي للتحول في القطاع المالي الحكومي».