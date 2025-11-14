11.1 مليون درهم أرباح «سلامة» في 9 أشهر بتراجع 64 %

سجلت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» صافي أرباح قدره 11.1 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من العام 2025، مقارنة بـ 30.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 64%.

وتضمنت نتائج العام الماضي ربحاً استثنائياً من فروق أسعار صرف العملات الأجنبية قدره 19.4 مليون درهم، كما هو معلن في البيانات المالية للشركة.

وسجل الدخل الشامل الآخر للشركة تحسناً ملحوظاً، ليصل إلى 16 مليون درهم، مقارنة بخسارة قدرها 33.8 مليون درهم في العام السابق.

وانخفض إجمالي التزامات الشركة من 2.97 مليار درهم إلى 2.83 مليار درهم، بينما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 302.2 مليون درهم، مقارنة بـ 284 مليون درهم بنهاية عام 2024.

وبلغت إيرادات التكافل 768.7 مليون درهم، مقارنة بـ 802.8 مليون درهم في العام الماضي.