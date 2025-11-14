أرباح «الاتحاد للتأمين» تقفز 49 % في 9 أشهر إلى 33.9 مليون درهم

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين عن ارتفاع في صافي أرباح الشركة بعد الضريبة بنسبة تبلغ 49% لتصل إلى 33.9 مليون درهم، مقارنة مع 22.7 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024.

وارتفعت نتائج خدمات التأمين بنسبة 29% لتصل إلى 27.2 مليون درهم، مقارنة مع 2.21 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. زادت ملاءة الشركة المالية بشكل ملحوظ لتصل إلى 172% في 30 سبتمبر 2025، مقارنة مع 143% في نهاية ديسمبر 2024. وبلغت حصة السهم من الربح 0.148 درهم، مقارنة بـ 0.099 درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رامز أبوزيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «نعتز بأدائنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والذي يعكس نجاح سياسة مجلس الإدارة وسياسة الاكتتاب الرزينة التي تنتهجها الشركة واستمرار تركيزنا على تعزيز القيمة المضافة لمساهمينا».