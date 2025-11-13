«دبي للسلع المتعددة» و«بلوكميز» يتعاونان في تطوير الأصول المرمزة والبنية التحتية للتجارة الرقمية



بحث مركز دبي للسلع المتعددة وشركة «بلوكميز»، التابعة لمجموعة «فينفاسيا»، الفرص المتاحة، لتطوير ترميز الأصول الواقعية والبنية التحتية للتجارة الرقمية في دولة الإمارات، التي تسعى لتصبح أكبر مركز عالمي لترميز الأصول الواقعية.

وعقد اجتماع بتيسير من مبادرة «الجيل القادم للاستثمار الأجنبي المباشر» (NextGen FDI) التابعة لوزارة التجارة الخارجية الإماراتية، وهو ما يعكس جهود الدولة المستمرة لاستقطاب وتمكين الشركات العالمية المبتكرة، التي تعزز مكانة الإمارات مركزاً للتجارة والتمويل والنمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا.

استعرض الجانبان خلال المناقشة: كيف يمكن لعمليات الترميز ذات المستوى المؤسسي لأصول مثل الذهب والعقارات والسلع أن تكمل النظام البيئي الحالي لمركز دبي للسلع المتعددة — بما في ذلك منصة «Tradeflow» — من خلال دمج الشفافية على السلسلة (on-chain)، والقابلية للتتبع، والتسوية شبه الفورية ضمن أطر عمل تنظيمية.

وقال أحمد حمزة، الرئيس التنفيذي لشؤون المنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة: «يواصل مركز دبي للسلع المتعددة التواصل مع المؤسسات ذات الرؤية المستقبلية، التي تتماشى مع مسيرة نمو دبي القائمة على الابتكار. تجسد «فينفاسيا» و«بلوكميز» كيف يمكن للتكنولوجيا والأطر التنظيمية أن تتكامل لتحقيق الثقة والشفافية والقيمة طويلة الأجل للنظام البيئي العالمي للسلع والأصول المادية».

من المتوقع أن يعزز ترميز الأصول الواقعية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى دولة الإمارات، والذي قفز بنسبة 48.7%، ليصل إلى 45.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار الإماراتية.

من جانبه أضاف تاجيندر فيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «فينفاسيا» ومؤسس «بلوكميز»: «يشرفنا أن نلتقي بقيادة مركز دبي للسلع المتعددة، وأن نتشارك معهم رؤية مشتركة للحقبة المقبلة من رقمنة التجارة. لقد تم تصميم «بلوكميز» خصيصاً لربط الأصول الواقعية بالبنية التحتية المالية في ظل إشراف تنظيمي، وتقدم دولة الإمارات أساساً مثالياً لتوسيع نطاق عمليات الترميز السيادي والمؤسسي».

تعد «بلوكميز»، التي طورتها وتمتلكها مجموعة «فينفاسيا»، شبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى (Layer-1) مصممة للترميز الآمن وتسوية وحفظ الأصول الواقعية. تدير «فينفاسيا» نظاماً بيئياً عالمياً من الكيانات المالية والتكنولوجية الخاضعة للتنظيم في كل من الاتحاد الأوروبي، والإمارات، وموريشيوس، وجنوب أفريقيا، والهند، وأستراليا، وكندا. ومن خلال ربط الأصول الرقمية بهياكل مدققة وقابلة للاسترداد ومتوافقة مع المتطلبات السيادية تدعم «بلوكميز» رؤية الإمارات نحو اقتصاد رقمي شفاف وموثوق وعابر للحدود.