«تِتر» لإدارة الأعمال تجمع 18 مليون دولار للتوسع في دبي وأوروبا والولايات المتحدة

أعلنت تتر(Tetr College) لإدارة الأعمال العالمية، عن إغلاق جولة تمويل بقيمة 18 مليون دولار، بقيادة مشتركة من شركتي أوول فنتشرز، وبيرتلسمان للاستثمارات الهندية. حيث سيتم استخدام التمويل لإنشاء ثلاثة فروع جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا ودبي، بالإضافة إلى تعزيز شبكة عمليات تتر التي تمتد عبر عشر دول في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. كما ستستخدم الأموال لتوسيع البرامج الأكاديمية من خلال طرح تخصصات جديدة في الإدارة وريادة الأعمال، بما في ذلك برنامج الماجستير في الإدارة والتقنية (MiM-Tech) الذي تم إطلاقه مؤخراً.

قال براثام ميتال، مؤسس كلية تتر: «لقد أسست تتر بصفتها مدرسة عالمية حقيقية لريادة الأعمال، تقوم على تجربة تعليمية حية تمتد عبر دول وأسواق متعددة. هذه الجولة المدعومة من أبرز المستثمرين في مجال التعليم تؤكد قوة نموذجنا وقدرتنا على جذب أفضل المواهب العالمية، من طلاب وممارسين وشركاء في المنظومة. نحن الآن نستعد لمرحلة جديدة من النمو مع إنشاء فروعنا عالية التقنية في الولايات المتحدة وأوروبا ودبي، وتوسيع برامجنا الأكاديمية لتعميق التجربة التعليمية وفتح آفاق أوسع أمام طلابنا».

وقال تارون غانغوار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في كلية تتر: «تمثل هذه الجولة التمويلية قفزة نوعية في توسع تتر عالمياً، إذ ستتيح لنا تحسين تجربة الطلاب وتعزيز كفاءة العمليات في فروعنا القادمة بالولايات المتحدة وأوروبا ودبي. وسنركز على بناء أنظمة قوية لتقديم التعليم، وتطوير الشراكات، وتحقيق نتائج مهنية متميزة، وضمان تجربة متكاملة لجميع الطلاب عبر جميع المواقع».

وقال بانكاج مكار، المدير العام لشركة «بيرتلسمان للاستثمارات الهندية»: «مع تحول العالم إلى نظام متعدد الأقطاب، والتطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الوظائف والصناعات، أصبح من الضروري أن تتطور نماذج التعليم لتصبح متعددة الثقافات ومرنة وتركز على المهارات الحديثة التي تهيئ محترفين عالميين بحق. تتر تقف في قلب هذا التحول، ونحن متحمسون للشراكة مع براثام وفريقه لبناء هذه المنصة التعليمية العالمية انطلاقاً من الهند».

شهدت كلية تتر نمواً قوياً في عامها الثاني، حيث ارتفع عدد الطلبات بأكثر من 50%، وبفضل هذا الإقبال العالمي رفعت الكلية عدد الطلاب المقبولين إلى 200 طالب من 50 دولة، مع الحفاظ على معدل قبول منخفض يبلغ 2.6% فقط ومتوسط درجة SAT حوالي 1490.