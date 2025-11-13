دبي كوميرسيتي تتعاون مع «فيتكس» لتعزيز الابتكار في قطاع التجارة الرقمية بالإمارات والمنطقة

أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن شراكة استراتيجية مع شركة فيتكس، المدرجة في بورصة نيويورك والمنصة الرقمية الوحيدة للتجارة الإلكترونية التي تم اختيارها لعامين متتاليين أفضل منصة للمتعاملين حسب تصنيف شركة جارتنر.

وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى تسريع نمو قطاع التجارة الرقمية في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تمكين العلامات التجارية وشركات التجزئة والشركات الناشئة من الاستفادة من أحدث تقنيات التجارة والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والوصول السلس إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقع اتفاقية الشراكة آمنة لوتاه، مدير عام دبي كوميرسيتي، وسانتياجو نارانخو، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في شركة فيتكس، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتأتي هذه الشراكة في وقت محوري يشهد فيه الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، حيث بلغت قيمته نحو 32.3 مليار درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 50.6 مليار درهم بحلول عام 2029. وتنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي الرامية إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.

كما تخلل حفل التوقيع افتتاح أول مراكز فيتكس الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ضمن دبي كوميرسيتي، مستفيدة من البنية التحتية المتكاملة عالمية المستوى التي توفرها المنطقة الحرّة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتسريع الوصول إلى الأسواق، والارتقاء بقدرات التحول الرقمي لدى الشركات بمختلف أحجامها.

وقالت آمنة لوتاه: «تعكس شراكتنا مع فيتكس التزام دبي كوميرسيتي بتمكين نمو الأعمال ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، إذ نسعى من خلالها إلى تمكين العلامات التجارية وشركات التجزئة من النمو والازدهار في بيئة رقمية سريعة التطور، عن طريق دمج منصة فيتكس الموثوقة ضمن منظومتنا الابتكارية». وتنسجم هذه الشراكة مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتسريع التحول الرقمي، وبما يُسهم في تعزيز مكانة دبي كوميرسيتي باعتبارها محركاً رئيسياً للابتكار والنمو المستدام في قطاع التجارة الإلكترونية. إذ تواصل دبي كوميرسيتي مسيرتها في تمكين الشركات وترسيخ مكانتها بصفتها منطقة حرة متطورة، تُعنى بتعزيز التميز التشغيلي والريادة الرقمية بالاستناد إلى منظومتها التي تقوم على المرونة والتقدم، بما يدعم مستهدفات الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.