المشرق يوقع مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي

أعلن المشرق توقيع مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي، بهدف تسريع عملية التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتطوير حلول إدارة الثروات الخاصة، ما يرسخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لقطاع الخدمات المالية والابتكار وازدهار الشركات العائلية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتعاون المشرق بشكل وثيق مع مركز دبي المالي العالمي لتطوير حلول رقمية متقدمة لعملية فتح الحسابات والخدمات المصرفية للمتعاملين الذين يتخذون من مركز دبي المالي العالمي مقراً لهم، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز الدعم الذي يتم تقديمه للمكاتب العائلية وهياكل الثروات الخاصة. كما يعزز هذا التعاون إطلاق المشاريع والتفاعل مع قطاع التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تطوير منظومة مركز دبي المالي العالمي القائمة على التكنولوجيا، ويعزز الابتكار في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والتأمين الرقمي، بالإضافة إلى استكشاف مقترحات موجهة للشركات العالمية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والعائلات ذات الملاءة المالية العالية، ورواد الأعمال الذين يؤسسون أعمالهم في المركز. أما على الصعيد الدولي فسوف تركز الشراكة بين الطرفين على تعزيز تدفقات رأس المال والممرات التجارية عبر الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الهند ومصر والصين وهونغ كونغ والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين، ومذكرة التعاون مع المشرق هي خير مثال، بما يسهم بفاعلية في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) عبر ركائزها الرئيسية، بما في ذلك تعزيز النمو في الخدمات المالية، والتكنولوجيا والابتكار، وإدارة الثروات العائلية. ومن خلال توحيد الجهود واستثمار نقاط القوة المشتركة سنخلق فرصاً جديدة وآفاقاً أوسع للمؤسسات المالية، ومكاتب العائلات، ورواد الأعمال للنمو والنجاح في دبي، مستفيدين من بيئتنا القانونية والتنظيمية عالمية المستوى وخبرة المشرق المصرفية الرائدة. ويسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة دبي أبرز مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».

وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «يلتزم المشرق بتعزيز دور دبي مركزاً عالمياً لقطاع الخدمات المالية وإدارة الثروات والمشاريع. ويعزز تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي طموحنا المشترك الرامي إلى تعزيز الابتكار، وتطوير الخدمات الرقمية، وتقوية منظومة الأعمال للمستثمرين الدوليين، وتعزيز قدرات إدارة الثروات العائلية، وتمكين الشركات والمستثمرين ذوي الإمكانات الواعدة من تحقيق النجاح في مركز دبي المالي العالمي بوصفه موطن أعمالهم العالمي. ونهدف معاً إلى تطوير منظومة مالية جاهزة للمستقبل، تطلق العنان للنمو، وتعمق التواصل العالمي، وتعزز مكانة دبي وجهة للازدهار والابتكار على المدى الطويل».