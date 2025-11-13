رأس الخيمة مركز إقليمي لتنظيم الأعمال عبر الحدود

تواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً ودولياً في مجال تنظيم الأعمال العابرة للحدود، مستفيدة من بيئتها التنظيمية المرنة والسياسات الاستثمارية الداعمة، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال الباحثين عن حلول متقدمة لإدارة أصولهم وتنمية محافظهم الاستثمارية.

ويوفر «مركز رأس الخيمة الدولي» (RAK ICC) حلولاً مبتكرة ومتوافقة مع المعايير العالمية لهيكلة الشركات والاستثمارات الدولية، من خلال لوائح الشركات الدولية (IBCs)، التي توفر للمستثمرين ورواد الأعمال من ذوي الملاءة المالية العالية منظومة متكاملة لتنظيم محافظهم الاستثمارية وتوحيد أصولهم عبر بيئة أعمال مرنة وآمنة.

وأوضح «المركز» أن شركات IBC التابعة له أثبتت فعاليتها في ظل الاقتصاد العالمي المتغير، بفضل ما تتمتع به من خصائص متقدمة ومرونة عالية تشمل تطبيقات تجارية متعددة الاستخدامات مثل هيكلة المكاتب العائلية، والمركبات ذات الأغراض الخاصة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستشارات والخدمات، وامتلاك اليخوت والطائرات، إضافة إلى الكيانات القابضة للأسهم والاستثمارات والأصول الرقمية وغيرها من الأنشطة.

ويعمل مركز رأس الخيمة الدولي في إطار بيئة تنظيمية معترف بها عالمياً تضمن أعلى مستويات الامتثال والمصداقية، متماشياً مع معايير مكافحة غسل الأموال (AML) وتوصيات فريق العمل المالي (FATF)، ووفقاً للتشريعات المطبقة من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.

ويتيح المركز ميزات هيكلية متطورة من خلال خيارات تشمل الشركات المحدودة بالضمان المخصصة للمطورين والشركات العقارية، وشركات المحفظة المنفصلة التي توفر هياكل مرنة وآمنة لحماية الأصول وتقليل الأخطار.

وأكدت ساندرا لوو، الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة الدولي، أن إطار عمل الشركات الدولية لدى المركز «لا يهدف فقط إلى تلبية متطلبات الحاضر، بل إلى استشراف فرص المستقبل»، مشيرةً إلى أن RAK ICC يدعم التوسع المحلي والدولي بما يتماشى مع المعايير التنظيمية العالمية المتطورة، مع تركيز متواصل على الشفافية، والابتكار، وخلق القيمة المستدامة.