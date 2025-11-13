"ماجد الفطيم القابضة" تنفي تقرير"بلومبرغ" حول بيع حصة أقلية أو طرح جزئي

نفت مجموعة "ماجد الفطيم القابضة"بشكل قاطع أي ادعاءات تتعلق ببيع حصص أو أصول تجارية، أو أي تغييرات في هيكل الحوكمة أو الملكية. وجميع التقارير التي تزعم خلاف ذلك غير دقيقة ومضللة ولا أساس لها من الصحة.

وأشارت المجموعة في بيان إلى خبر نشرته " بلومبرغ" وقالت :" ربما اطلعتم على التقرير الأخير الصادر عن وكالة بلومبرغ بشأن مزاعم حول مناقشات محتملة لبيع حصة في شركة ماجد الفطيم. وأريد توضيح أن ما ورد في هذا التقرير غير دقيق تمامًا. وقد أصدرت المجموعة بيانًا واضحًا يُفنِّد هذه الادعاءات ويؤكد على الثقة القوية التي تحظى بها لدى المستثمرين. وودت من خلال التواصل معكم ضمان حصولكم على المعلومات الصحيحة قبل الشروع في أي مناقشات أو تغطية إعلامية إضافية.

وتؤكد ماجد الفطيم بكل فخر أنها ما زالت تمثل ركيزة أساسية وراسخة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتواصل الشركة، بدعم كامل من مساهميها ومجلس إدارتها المستقل، إدارة منظومة أعمال متكاملة وفق استراتيجية واضحة تقودها نحو عقدها الرابع وما بعده. كما تؤكد الشركة التزامها التام باستراتيجيتها طويلة الأمد ونهجها المنضبط للنمو، القائمين على قوة مركزها المالي واستقراره، كما لا توجد أي تغييرات مخطط لها في هيكل الحوكمة أو المساهمين أو تكوين الشركة.

وقالت ماجد الفطيم أنها أصدرت يوم أمس سندًا هجينًا تجاوز الاكتتاب فيه أكثر من خمسة أضعاف ونصف، وتم تسعيره عند 5.75%، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع المالي العالمي في الأسس القوية للشركة وكفاءتها في إدارة رأس المال. وتواصل مجموعة ماجد الفطيم تحقيق قيمة مستدامة عبر جميع قطاعات أعمالها.