مشاركون في منتدى دبي للأعمال بنيويورك: دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

نيويورك - مريم العدان

أكد مشاركون من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي في منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية الذي نظمته في نيويورك، المكانة المتنامية لدبي وجهة عالمية للاستثمارات النوعية ومركزاً رئيسياً للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى دورها الحيوي في دعم التحول الرقمي وتعزيز قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وخلال الجلسات الحوارية للمنتدى، استعرض عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة فرص الاستثمار التي توفرها دبي، والخطوات التي تتخذها الإمارة لترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الابتكار والمرونة، إلى جانب تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الشركات العالمية.

وأوضح الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، أن المناطق الاقتصادية في دبي أصبحت محركاً رئيسياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث شكلت 67% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة لعام 2023 بقيمة بلغت 298 مليار درهم، مبيناً أن دبي استقطبت 643 مشروعاً من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال النصف الأول من العام 2025.

وأضاف أن عدد الشركات الأمريكية العاملة ضمن مناطق «دييز» تجاوز 112 شركة تعمل في قطاعات الطيران واللوجستيات والتكنولوجيا وقطاعات المستقبل، مؤكداً أن السلطة تواصل إطلاق حوافز وبرامج لدعم توسع الشركات الأمريكية في المنطقة، وتوفير بيئة أعمال متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والتشريعات المرنة.

من جانبه، أكد مطر المهيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MEERANA Technologies، أن دبي أصبحت مركزاً جاذباً للشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي بفضل بنية تحتية تقنية متقدمة، وتكاليف تشغيل تعد من الأفضل عالمياً، ودعم حكومي مستمر لتقنيات المستقبل والابتكار. وأشار إلى أن دبي تشكل منصة مثالية للشركات الناشئة للتوسع في المنطقة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية.

وشدد الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة «فاين زون»، على أهمية قطاع التكنولوجيا المتقدمة والتجارة الرقمية وقطاع الألماس، مؤكداً أن دبي أصبحت مركزاً عالمياً لهذه الصناعات بفضل بيئة أعمال محفزة ونمو لافت في شركات الابتكار.

من جانبه، أكد محمد جاسم الريس، الرئيس التنفيذي لشركة الريس للاستثمار، أن المنتدى يوفر منصة مهمة لبناء شراكات اقتصادية جديدة بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الأمريكية، مشيراً إلى أن اللقاءات التي جرت في نيويورك أتاحت التعرف إلى شركات استثمارية ولوجستية كبرى في الولايات المتحدة، بما يعزز العلاقات التجارية غير النفطية بين البلدين.

وأوضح الريس أن المجموعة عقدت اجتماعات مع مؤسسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي لبحث شراكات مستقبلية وإطلاق حلول مبتكرة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم ركيزة رئيسية في استراتيجية المجموعة، خصوصاً بعد دخولها في شراكة مع إحدى أكبر الشركات العالمية في هذا القطاع.

وأضاف أن القطاع السياحي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة، يشكلان محاور رئيسية ضمن خطط التوسع الجديدة للمجموعة، مؤكداً أهمية السوق الأمريكية كأحد أبرز الأسواق السياحية الداعمة لدبي. وأشار إلى أن دبي تقدم مزيجاً مثالياً من الأمان والمرونة التشريعية وتسهيل ممارسة الأعمال والبنية التحتية المتقدمة، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.