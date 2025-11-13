1.14 مليار درهم أرباح «سالك» بنمو 39% خلال 9 شهور

حققت شركة سالك صافي ربح 1.14 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، بنمو 39%، مقارنة بـ822 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 38.6% ليصل إلى 2.275 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 42% إلى 2.58 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 39% إلى 1.25 مليار درهم. في حين بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة في الشهور التسعة الأولى من عام 2025 نحو 470.5 مليوناً.

وعزت الشركة هذا الأداء القوي إلى تشغيل البوابتين الجديدتين للتعرفة المرورية في نوفمبر 2024، فضلاً عن التطبيق الناجح لنظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، إلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية. وفيما يخص نشاط «سالك» الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 470.5 مليون رحلة في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بما فيها 152.2 مليون رحلة في الربع الثالث من 2025.

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: «يعكس أداء الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025، النمو الاقتصادي الذي تشهده دبي، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي جعلت من الإمارة نموذجاً عالمياً في استدامة الأعمال وتنافسية القطاعات الحيوية، كما يعكس متانة عمليات شركة «سالك»، ومرونة نموذج الأعمال وقابليته للتوسع، مؤكداً أن أداء الشركة شهد زخماً قوياً على صعيد الإيرادات، حيث سجلت زيادة بنسبة 39% على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات، بدعم من النمو المتواصل للحركة المرورية، وتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الذي بدأ في يناير الماضي، إلى جانب تسجيل نمو ملحوظ في مصادر الإيرادات الإضافية.

وأضاف: «يجسد هذا الأداء نجاح استراتيجيتنا التي تجمع ما بين التميز التشغيلي والتنفيذ المنضبط للخطط وتعزيز الابتكار عبر منظومة التنقل بكاملها، وكذلك نجاح الخطط التشغيلية والمالية في تعزيز كفاءة منظومة التنقل الذكي وتوسيع نطاق خدماتها، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، ودعم رؤية دبي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام».

وأكد معالي مطر الطاير، أن «سالك» تواصل الاستفادة من المشهد الاقتصادي الراسخ في دبي، والذي تدعمه عوامل مهمة تتمثل بالنمو المطرد في التعداد السكاني ونشاط القطاعين السياحي والعقاري والاستثمار المكثف والمدروس في البنية التحتية، مؤكداً التزام الشركة بتطوير بنيتها الرقمية والاستثمار في الحلول الذكية، بما ينسجم مع المساعي الطموحة لإمارة دبي لتصبح وجهة رائدة عالمياً في مجال التنقل الذكي والمستدام.

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «أداؤنا القوي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 يعكس توجهنا التنموي الراسخ ومواصلة تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح، فقد ارتفع إجمالي عدد الرحلات بنحو 8 على أساس سنوي، كما ارتفعت رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بنحو B، بدعم من إضافة بوابتين جديدتين، والتأثير الإيجابي الذي أحدثه نظام التعرفة المرورية المرنة، والأساسيات الاقتصادية المتينة لإمارة دبي، فضلاً عن النمو السكاني المستدام والتدفقات السياحية القوية. إن أعمالنا الأساسية تواصل أداءها الاستثنائي، مدعومة بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مختلف مبادراتنا الاستراتيجية الرامية إلى تنويع قنوات إيراداتنا. أما مصادر الإيرادات الإضافية فتتابع نموها بثبات، مدفوعة بنجاح شراكاتنا الرقمية في مجالي التنقل وحلول الدفع، إذ تعد الشراكات التي تجمعنا بإعمار مولز وباركونيك ومجموعة ليـڤا من أبرز العوامل التي تحفّز أداءنا وترتقي بمكانة سالك باعتبارها شركة مبتكرة ورائدة في مجال حلول التنقل السهلة والذكية والمستدامة. ومن خلال هذه الشراكات، ندأب على مواصلة التوسع عبر منظومة التنقل مع الحرص على تعزيز القيمة لمستخدمينا وضمان راحتهم.

وأضاف: «في ظل تميزنا التشغيلي، واستمرارنا في توليد تدفقات نقدية قوية، إلى جانب متانة مركزنا المالي، فإننا على ثقة تامة بقدرة سالك على مواصلة خططها التنموية وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا مع الاستمرار في مبادرتنا الهادفة للتوسع والابتكار في مجال التنقل والخدمات الأخرى».