غرف دبي تستعرض فرص أجندة دبي الاقتصادية بمنتدى دبي للأعمال في نيويورك

مريم العدان- نيويورك

أعلنت «غرف دبي» خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية الذي نظمته في نيويورك عن افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الولايات المتحدة الأمريكية ومقره نيويورك، وذلك أمام جمع اقتصادي مهم ضم 700 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين المشاركين في فعاليات المنتدى، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي شمل أكثر من 80 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي.

وينضم المكتب التمثيلي الجديد إلى شبكة مكاتب «غرفة دبي العالمية»، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، حيث سيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والولايات المتحدة، كما سيقدم المكتب دعماً كاملاً للشركات الأمريكية الساعية لتأسيس أعمالها في الإمارة والتوسع منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتزامن مع دعم شركات دبي في خططها التوسعية في الولايات المتحدة.

وتحت شعار «فرص تحفز النمو المشترك»، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة تجارة الولايات المتحدة ومجلس الأعمال الأمريكي – الإماراتي كشركاء داعمين، 14 جلسة حوارية بمشاركة 32 متحدثاً، حيث دار النقاش حول آفاق الشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة، والفرص الاستثمارية الاستثنائية التي تزخر بها أجندة دبي الاقتصادية D33 للشركات والمستثمرين الأمريكيين في كل القطاعات.

وناقشت جلسات المنتدى تنوع اقتصاد دبي ومرونته مع استعرض الزخم الذي تشهده كل القطاعات الحيوية في الإمارة، كما تم تسليط الضوء على ما تتيحه دبي من فرص استثمارية واسعة ومتنوعة أمام المستثمرين الأمريكيين بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي تنفرد بها الإمارة والتي تعزز من جاذبيتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

تميز

وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تتمتع دبي والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية وتجارية راسخة تم بناؤها على مدى عقود من التعاون المثمر والثقة المتبادلة، كما أنها تعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدبي، إذ احتلت المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارة في عام 2024، وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين في العام ذاته نحو 116.4 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً نسبته 10%، ما يجسد التطور الإيجابي المستمر في للتجارة البينية».

وأضاف معاليه: «في مؤشر حيوي على تنامي جاذبية دبي لمجتمع الأعمال الأمريكي، انضمت 787 شركة أمريكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات الأمريكية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 3.690 شركة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، فيما استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الولايات المتحدة بقيمة 79.6 مليار درهم خلال الفترة 2015 – 2024، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين قائمة دول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال النصف الأول من 2025، مستحوذة على 35% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى الإمارة».

وتابع معاليه: «يشكل افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في نيويورك وتنظيم منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة محطات استراتيجية لبناء مسارات استثمارية واعدة وبناء شراكات نوعية ومستدامة مع مجتمع الأعمال الأمريكي، واستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز تكامل المصالح الاقتصادية بين دبي والولايات المتحدة الأمريكية».

خطوة استراتيجية

ومن جانبها قالت آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك: «حققت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك نجاحاً باهراً، حيث شارك أكبر وفد أعمال خارجي في تاريخ إمارة دبي بفعاليات الحدث في العاصمة المالية للعالم. ويشكل افتتاح أول مكتب لغرف دبي في الولايات المتحدة خطوة رمزية واستراتيجية في آن واحد نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية العميقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ومحطة مهمة تعكس التزامنا المشترك بالابتكار والفرص والشراكة المستدامة».

ويعتبر وفد غرف دبي المشارك في المنتدى، أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الأمريكية، والمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المجزية.

نموذج دبي

وتناول المنتدى من خلال جلسة حوارية نموذج دبي الناجح في تطوير بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشراكات وتحفيز الابتكار والنمو، وأبرز السياسات والاستراتيجيات التي تعتمد عليها الإمارة لتطوير المزيد من الفرص الاستثمارية في ظل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 مع تسليط الضوء على آفاق القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

جهود

وشارك محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في جلسة حوارية تناول خلالها الجهود التكاملية التي تقودها دبي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم توسع الشركات العاملة في الإمارة على المستويين المحلي والعالمي، بما يسهم في تمكين الأعمال على المدى الطويل.

كما تطرقت إحدى جلسات المنتدى إلى مكانة دبي المتقدمة كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية، حيث تمت مناقشة أبرز السياسات التي ساهمت في تعزيز جاذبية دبي للشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الاستراتيجي، فيما تناولت جلسة أخرى دور دبي كحاضنة مثالية للابتكارات بالنسبة للشركات الأمريكية الراغبة في التوسع عالمياً، حيث توفر الإمارة رؤوس الأموال الاستثمارية وأبرز الكفاءات والخبرات والكوادر البشرية المتخصصة إلى جانب السياسات المحفزة والداعمة لفرص التوسع في أسواق أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

استفادة

وفي جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى، ناقش المتحدثون الآليات التي يمكن بموجبها أن تستفيد الشركات من الفرص وتلبية متطلبات التوسع خارج الأسواق التقليدية، فيما ركزت جلسة أخرى على أنشطة صناديق الثروة السيادية في العالم، ومكانة دبي كمركز استثماري عالمي ودور الإمارة في رسم خارطة حركة رؤوس الأموال دولياً في ظل المتغيرات المتسارعة على المستوى العالمي.

كما شهد المنتدى مناقشات معمقة لآفاق الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية الاستباقية الناظمة لتقنياته في دبي، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية القائمة على البيانات، إلى جانب توظيف الأدوات والتقنيات الجديدة لإعادة رسم مستقبل إدارة الأصول والاستثمار.

ومن خلال سلسلة الجلسات التي تضمنها الحدث، تم تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بأهمية دبي حاضنة للمواهب ودورها في إعداد الكوادر البشرية المتخصصة في كل القطاعات، كما جرى مناقشة الزخم الذي تشهده دبي من حركة نمو وتأسيس الشركات الناشئة وتنامي استثمارات رأس المال الجريء، حيث تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار في قطاعات اقتصاد المستقبل، ومن أهمها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والحوسبة الكمية، والروبوتات.

كذلك استعرضت نقاشات المنتدى جهود دبي لتطوير بيئة أعمال متكاملة تحتضن وتدعم الابتكارات الرقمية والعالمية، وأبرز العوامل التي تدفع رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الابتكارية من مختلف أنحاء العالم للتوجه إلى دبي كمركز مفضل للعيش والعمل والاستثمار. وبحث المشاركون في المنتدى ما تحققه دبي من تطورات في بيئتها التنظيمية وما تضيفه من مقومات لتعزيز مكانتها الرائدة في العديد من القطاعات، بدءاً من التجارة الرقمية والعملات المشفرة والخدمات اللوجستية وصولاً إلى رأس المال الاستثماري.