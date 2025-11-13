4.92 مليارات درهم صافي دخل "أدنوك للغاز" خلال الربع الثالث

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، محققة أعلى صافي دخل فصلي في تاريخها بلغ 4.92 مليارات درهم،" 1.34 مليار دولار"، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 14.65 مليار درهم " 3.99 مليارات دولار"، متجاوزاً توقعات السوق، وذلك رغم انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 71 دولاراً للبرميل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 83 دولاراً للبرميل في عام 2024.

وسجلت أعمال الغاز المحلية خلال الربع الثالث من عام 2025 نتائج قياسية، حيث ارتفعت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 3.36 مليارات درهم " 914 مليون دولار"، بزيادة 26% على أساس سنوي.

ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي، الذي توقّع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 4.8% في عام 2025 و5% في عام 2026، مما ساهم في رفع الطلب المحلي على الغاز، وأدى إلى ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى، كما تزامن ذلك مع تحسن في الهوامش التشغيلية، نتيجةً للتحسينات الهيكلية التي تم تنفيذها بنجاح من خلال إعادة التفاوض على العقود.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، إن النتائج القياسية التي حققتها ’أدنوك للغاز‘ خلال الربع الثالث، إلى جانب أدائها القوي منذ بداية العام، تؤكد مرونة نموذج أعمال الشركة وقدرته على التكيف مع تقلبات السوق.

وأضافت أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط تستمر الشركة في تحقيق عوائد قوية، مدفوعة بالتميز في العمليات التشغيلية وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتعكس سياسة توزيعات الأرباح المعززة التزام ’أدنوك للغاز‘ بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين.

ومن خلال سعيها المستمر لتحقيق القيمة والاستقرار على المدى الطويل، تمثل "أدنوك للغاز" فرصة استثمارية قوية، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية وربحية مستدامة.

وسجلت الشركة صافي دخل قياسي بلغ 4.92 مليارات درهم "1.34 مليار دولار" خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الدخل السنوي 14.65 مليار درهم" 3.99 مليارات دولار"، محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنة بعام 2024.

ويظل تحقيق التدفقات النقدية القوية أحد الركائز الأساسية لقوة "أدنوك للغاز" المالية، حيث بلغت أرباح مبيعات الغاز المحلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.36 مليار درهم" 914 مليون دولار" خلال الربع الثالث، بزيادة بنسبة 26% على أساس سنوي.

وتؤكد هذه النتائج مكانة "أدنوك للغاز" كفرصة استثمارية تحقق عائد مرتفع، مدعومة بتدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ، إلى جانب إمكانات نمو قوية.

ويُشكل اعتماد دفع توزيعات الأرباح على أساس ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث لعام 2025 بقيمة 3.29 مليارات درهم "896 مليون دولار" بحلول 12 ديسمبر 2025، إضافة إلى الموافقة على زيادة سنوية بنسبة 5% في توزيعات الأرباح، مع تمديد هذه السياسة حتى عام 2030، خطوة مهمة تعزز من الشفافية وتوفر دخلاً منتظماً، مما يمكّن المساهمين من التخطيط المالي بثقة واستقرار.

ويتيح الاستثمار في "أدنوك للغاز"، فرصة للمساهمين لدعم النقلة النوعية الواسعة التي يشهدها قطاع الطاقة في دولة الإمارات، بما يتماشى مع أهدافها الوطنية الطموحة.

يذكر أن مجلس إدارة "أدنوك للغاز" قد اعتمد زيادة سنوية بنسبة 5% في توزيعات الأرباح، مع تمديد هذه السياسة حتى عام 2030، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهميها.

ومن المقرر أن تبدأ "أدنوك للغاز" في دفع توزيعات الأرباح على أساس ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث لعام 2025، حيث سيتم توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.29 مليارات درهم "896 مليون دولار" ، على أن يتم صرفها للمساهمين في موعد أقصاه 12 ديسمبر 2025.