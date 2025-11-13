حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تواصل بناء الجسور مع العالم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن دبي تمضي على نهج المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في الانفتاح على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية.

مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ راشد إلى الولايات المتحدة عام 1963 كانت نقطة انطلاق لتوسيع شبكة علاقات الإمارة الدولية.

أرشيفية راشد بن سعيد خلال زيارته التاريخية للولايات المتحدة

وقال سموه إن دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل اليوم النهج ذاته في تعزيز جسور التعاون مع أبرز عواصم المال والأعمال، يتجلى ذلك في «غرف دبي» التي تقود أكبر وفد اقتصادي من نوعه إلى نيويورك يضم أكثر من 80 من قيادات الأعمال ورؤساء الشركات والمسؤولين الحكوميين للمشاركة في «منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية».

وأكد سموه أن هذه المشاركة محطة استراتيجية جديدة ترتقي دبي من خلالها بعلاقاتها الاقتصادية نحو آفاق أوسع من التعاون البنّاء بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

خطوة جريئة

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «في عام 1963، اتخذ الشيخ راشد بن سعيد خطوة جريئة لتوسيع شبكة علاقات دبي الدولية، عبر أول زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شملت نيويورك وواشنطن...

كان الشيخ راشد برؤية الباني يدرك أن المدينة التي يحلم بها لن تزدهر إلا إذا انفتحت على عواصم المال والأعمال حول العالم». وأضاف سموه: «اليوم، وبعد أكثر من 6 عقود على تلك الزيارة تمضي الإمارة على النهج ذاته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مواصلةً بناء الجسور وتعزيز الشراكات العالمية.

حيث تقود غرف دبي أكبر وفد اقتصادي من نوعه إلى نيويورك، يضم أكثر من 80 من قيادات الأعمال ورؤساء الشركات والمسؤولين الحكوميين للمشاركة في منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية».

غرف دبي تقود أكبر وفد اقتصادي من نوعه إلى نيويورك

وانطلقت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية الذي تنظمه غرف دبي بمدينة نيويورك تحت شعار «فرص تحفّز النمو المشترك» وتتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المشترك وفرص الأعمال الواعدة بين دبي والولايات المتحدة.

ويترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وفد غرف دبي للمنتدى حيث يهدف الحدث لاستقطاب الشركات الأمريكية إلى دبي، ودعم المستثمرين الأمريكيين للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي.

واتخاذ دبي قاعدة للتوسع بالأسواق الدولية. ويركز المنتدى على تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع مجتمع الأعمال الأمريكي، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تزخر بها دبي، والفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية D33.

نموذج مبتكر

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «تتبنى دبي رؤية اقتصادية متقدمة تقوم على ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً في منظومة الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية، وتطوير شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة.

ويعكس تنظيم المنتدى، التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة باعتبارها أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لدبي، وحرصنا على العمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الأمريكي للاستثمار في الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتقديم نموذج مبتكر للتعاون الاقتصادي طويل الأمد قائم على التنوع والانفتاح بين دبي والولايات المتحدة». وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وآمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك؛ ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.

والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي – قطاع الاستثمار والشراكات في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»؛ والدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

كما تشمل قائمة المشاركين في جلسات الحدث ربيع عطايا، المؤسس والمدير التنفيذي لموقع بيت.كوم، ومحمد بلوط، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «كيتوبي»؛ وأنتوني أوسوليفان، الشريك الإداري لشركة إرنست أند يونغ «EY» في الإمارات.

ومايكل كوستر، الشريك المؤسس والشريك الإداري في «فايف سي» للاستثمار؛ وجون كابلان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة «بايونير»؛ ورامي طبارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة «ستايك»؛ ومونيكا براند إنجل، الشريكة المؤسسة والمديرة العامة في شركة «كونا كابيتال».

وأرشد غفور، رئيس بنك أوف أمريكا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومات هيغنز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «آر إس إي فنتشرز»؛ وخوسيه مينيا، الرئيس العالمي للاستثمار والثروات في «بي إن واي»؛ ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لـ«جلوبال فنشرز»، ومي نصر الله، رئيسة مجلس الإدارة التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشريكة في شركة «بي جيه تي بارتنرز».

مشاركة واسعة

وتحظى الفعالية بمشاركة واسعة، حيث يشارك في جلسات المنتدى أيضاً جاريد كوهين، رئيس الشؤون العالمية والرئيس المشارك في معهد جولدمان ساكس العالمي التابع لـ جولدمان ساكس.

وباسل النهلوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة كريم؛ ووسيم مكارم، الرئيس التنفيذي للتجزئة في شركة «طلبات»؛ وجون كليفتون، الرئيس التنفيذي في «جالوب»، ومنى عطايا، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «مَمزورلد»؛ وأرجون موهان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تندرد؛ وعلا دودين، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «بت أويسس».

ونيكولاس كاري - المدير التفيذي لشركة «بلوكتشين دوت كوم»، وبوب دياموند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أتلاس مرشنت كابيتال» وستيفاني فون فريديبيرغ، المديرة العالمية لإدارة الخدمات المصرفية للقطاع العام في مجموعة «سيتي» المصرفية. وتشمل فعاليات المنتدى جلسات حوارية متخصصة تستعرض آفاق الاستثمار في اقتصاد دبي المتنوع، وبيئتها الداعمة للأعمال.

والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية والنظام الضريبي التنافسي، كما تسلط الضوء على دور دبي في تمهيد مسارات استثمارية جديدة أمام الشركات الأمريكية، ودورها البارز في قطاع التكنولوجيا المالية، ومكانتها المرموقة كمنصة انطلاق رئيسية للتوسع نحو الأسواق العالمية.

وتركز الجلسات على محاور استراتيجية تشمل تعزيز الفرص العالمية المتاحة بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة، واستشراف آفاق التجارة والاستثمار بين الجانبين، واستعراض دور رأس المال الخاص في الدورة الاقتصادية المقبلة.

ثقة المستثمرين

وتتضمن أجندة المنتدى أيضاً جلسة خاصة لاستعراض عوامل تزايد ثقة المستثمرين الأمريكيين بدبي، والجغرافيا الجديدة للفرص في العصر الرقمي، وصعود التجارة السريعة، واستراتيجيات استقطاب الكفاءات العالمية، وتنمية الشركات الناشئة وحاضنات الابتكار. وستتناول الجلسة أيضاً النموذج المبتكر للمناطق الحرة في دبي، وخطواتها الرائدة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتقنيات الأصول الرقمية والعملات المشفرة.

ويشكل الحدث الدورة الدولية الرابعة من منتدى دبي للأعمال، حيث تم تنظيم الدورة الدولية الأولى في مدينة بكين بالصين العام الماضي، وتلتها الدورة الثانية في لندن بالمملكة المتحدة، فيما تم تنظيم الدورة الدولية الثالثة في مدينة هامبورغ بألمانيا في مايو الماضي.

وتمثل دبي نقطة جذب رئيسية للشركات الأمريكية، وكان مركز دبي للسلع المتعددة، أعلن مؤخراً تحقيقه زيادة لافتة بنسبة 7% في عدد الشركات الأمريكية التي انضمت إلى منطقة أعماله الدولية خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وتضم منطقة الأعمال التابعة للمركز ما يزيد على 700 شركة أمريكية، وهو ما يمثل نحو 45% من إجمالي الشركات الأمريكية العاملة في دولة الإمارات، والتي يُقدر عددها بنحو 1,500 شركة، ما يعزز مكانته بصفته المركز التجاري المفضل للشركات الأمريكية التي تتطلع إلى التوسع في أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم.

