حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تواصل بناء الجسور مع العالم

مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية التي قام بها الشيخ راشد إلى الولايات المتحدة عام 1963 كانت نقطة انطلاق لتوسيع شبكة علاقات الإمارة الدولية.
خطوة جريئة
كان الشيخ راشد برؤية الباني يدرك أن المدينة التي يحلم بها لن تزدهر إلا إذا انفتحت على عواصم المال والأعمال حول العالم». وأضاف سموه: «اليوم، وبعد أكثر من 6 عقود على تلك الزيارة تمضي الإمارة على النهج ذاته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مواصلةً بناء الجسور وتعزيز الشراكات العالمية.
حيث تقود غرف دبي أكبر وفد اقتصادي من نوعه إلى نيويورك، يضم أكثر من 80 من قيادات الأعمال ورؤساء الشركات والمسؤولين الحكوميين للمشاركة في منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأمريكية».
واتخاذ دبي قاعدة للتوسع بالأسواق الدولية. ويركز المنتدى على تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع مجتمع الأعمال الأمريكي، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تزخر بها دبي، والفرص الاقتصادية المتنوعة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية D33.
نموذج مبتكر
ويعكس تنظيم المنتدى، التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة باعتبارها أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين لدبي، وحرصنا على العمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الأمريكي للاستثمار في الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وتقديم نموذج مبتكر للتعاون الاقتصادي طويل الأمد قائم على التنوع والانفتاح بين دبي والولايات المتحدة». وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وآمنة بن زعل المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك؛ ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي؛ وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.
والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي – قطاع الاستثمار والشراكات في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»؛ والدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
ومايكل كوستر، الشريك المؤسس والشريك الإداري في «فايف سي» للاستثمار؛ وجون كابلان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة «بايونير»؛ ورامي طبارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصّة «ستايك»؛ ومونيكا براند إنجل، الشريكة المؤسسة والمديرة العامة في شركة «كونا كابيتال».
وأرشد غفور، رئيس بنك أوف أمريكا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومات هيغنز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «آر إس إي فنتشرز»؛ وخوسيه مينيا، الرئيس العالمي للاستثمار والثروات في «بي إن واي»؛ ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لـ«جلوبال فنشرز»، ومي نصر الله، رئيسة مجلس الإدارة التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشريكة في شركة «بي جيه تي بارتنرز».
مشاركة واسعة
وباسل النهلوي، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة كريم؛ ووسيم مكارم، الرئيس التنفيذي للتجزئة في شركة «طلبات»؛ وجون كليفتون، الرئيس التنفيذي في «جالوب»، ومنى عطايا، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «مَمزورلد»؛ وأرجون موهان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تندرد؛ وعلا دودين، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «بت أويسس».
ونيكولاس كاري - المدير التفيذي لشركة «بلوكتشين دوت كوم»، وبوب دياموند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أتلاس مرشنت كابيتال» وستيفاني فون فريديبيرغ، المديرة العالمية لإدارة الخدمات المصرفية للقطاع العام في مجموعة «سيتي» المصرفية. وتشمل فعاليات المنتدى جلسات حوارية متخصصة تستعرض آفاق الاستثمار في اقتصاد دبي المتنوع، وبيئتها الداعمة للأعمال.
والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية والنظام الضريبي التنافسي، كما تسلط الضوء على دور دبي في تمهيد مسارات استثمارية جديدة أمام الشركات الأمريكية، ودورها البارز في قطاع التكنولوجيا المالية، ومكانتها المرموقة كمنصة انطلاق رئيسية للتوسع نحو الأسواق العالمية.
ثقة المستثمرين
ويشكل الحدث الدورة الدولية الرابعة من منتدى دبي للأعمال، حيث تم تنظيم الدورة الدولية الأولى في مدينة بكين بالصين العام الماضي، وتلتها الدورة الثانية في لندن بالمملكة المتحدة، فيما تم تنظيم الدورة الدولية الثالثة في مدينة هامبورغ بألمانيا في مايو الماضي.
وتضم منطقة الأعمال التابعة للمركز ما يزيد على 700 شركة أمريكية، وهو ما يمثل نحو 45% من إجمالي الشركات الأمريكية العاملة في دولة الإمارات، والتي يُقدر عددها بنحو 1,500 شركة، ما يعزز مكانته بصفته المركز التجاري المفضل للشركات الأمريكية التي تتطلع إلى التوسع في أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم.