«بلاك بريك»: سوق الفلل بدبي يدخل مرحلة جديدة من النضج

كشفت بلاك بريك العقارية، الشركة العالمية المتخصصة بالاستشارات والعقارات، عن التوجهات الرئيسة التي تعزز الطلب المستمر على الفلل في الإمارة خلال الربع الرابع من عام 2025.

وأوضح ماثيو بيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاك بريك، أن سوق الفلل في دبي يدخل اليوم مرحلة جديدة من النضج، تتسم بمنهجية تقوم على إجراء مزيد من التحليلات في اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار.

وتشير بيانات الشركة إلى أن أولويات نمط الحياة، والتفكير الاستثماري طويل الأمد، والطلب الحقيقي من المستخدمين النهائيين أصبحت الركائز الرئيسية في صياغة قرارات شراء الفلل في دبي.

وقال ماثيو بيت: «نشهد اليوم تحولاً واضحاً في العوامل التي تدفع المشترين لاقتناء الفلل، وبدأت ملامح هذا التوجه خلال أزمة كوفيد19، حين اكتسبت دبي سمعة قوية باعتبارها وجهة عالية الموثوقية للاستثمار العقاري طويل الأمد».

وأفادت توقعات بلاك بريك بنمو متدرج ومستدام في أسعار الفلل الفاخرة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، مدفوعاً بطلب المستخدمين النهائيين، وقلة العرض، والإقبال على تجارب نمط الحياة.