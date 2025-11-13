منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار»

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، اجتماع مجلس إدارة الشركة في قصر الوطن في أبوظبي.

اطلع المجلس خلال الاجتماع على أداء الشركة ونتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت استمرار النمو الإيجابي في مختلف القطاعات، إلى جانب توقعات الأداء للفترة المتبقية من العام. كما قدمت الإدارة عرضاً توضيحياً لأداة التحليل الاستثماري المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها في مبادلة.

حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، وعبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر في إمارة أبوظبي، وسيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي العهد.

استقبال

من ناحية أخرى، استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في قصر الوطن بأبوظبي، الدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره بما يسهم في دعم المبادرات التنموية في الدول الأفريقية، ويعزز الروابط بين دولة الإمارات ودول قارة أفريقيا، ويفتح مجالات أوسع للعمل على تحقيق التنمية المستدامة في القارة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على دعم الجهود التنموية في أفريقيا، انطلاقاً من نهجها الراسخ في تعزيز التعاون الدولي، وتمكين المجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

من جانبه عبر الدكتور سيدي ولد التاه عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للمشروعات التنموية في أفريقيا، مشيداً بدورها الريادي في العمل التنموي والإنساني.