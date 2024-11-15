«أدنوك للغاز» تُوقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي لـ10 سنوات مع «جايل» الهندية

وقعت «أدنوك للغاز» اتفاقية بيع وشراء مدتها 10 سنوات مع «جايل» أكبر شركة للغاز الطبيعي في الهند، لتوريد 0.52 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، اعتباراً من 2026.

وبموجب هذه الاتفاقية تحولت اتفاقية البنود الرئيسية التي تم توقيعها سابقاً في يناير من هذا العام، إلى اتفاقية بيع وشراءٍ ملزمة.

وسيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليها من خلال ست شحنات سنوياً مباشرةً إلى شركة «جايل» وذلك من منشأة تسييل الغاز الطبيعي التابعة لـ«أدنوك للغاز» في جزيرة داس، والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وتعتبر منشأة الشركة في جزيرة داس ثالث أقدم منشأةٍ مُنتِجة للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ومنذ بدء عمليات التشغيل في المنشأة عام 1977، تم تصدير أكثر من 3000 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى عملاء في مختلف أنحاء العالم.

وقال راشد المزروعي، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق في «أدنوك للغاز»: «تعزز هذه الاتفاقية مكانة «أدنوك» كمزود عالمي موثوق للغاز الطبيعي، كما تعكس طموحنا في الاستفادة من فرص نمو الطلب العالمي على الغاز، إضافة إلى تعزيز مكانتنا كشريك تصدير مفضل لحلول الطاقة في الهند».

وأضاف: «من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال عالمياً بنسبة 15% في السنوات العشر المقبلة.