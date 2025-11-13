«الدار» تستحوذ على أصول لوجستية من موانئ أبوظبي بـ570 مليون درهم

أعلنت مجموعة الدار و«مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إتمام اتفاق تستحوذ بموجبه على أصلين صناعيين ولوجستيين بمعايير مؤسسية عالية الجودة مقابل 570 مليون درهم.

وتشمل صفقة الاستحواذ، التي أبرمت مع مجموعة موانئ أبوظبي، مرفقين مشيدين حسب الطلب يعتبران من المرافق الصناعية واللوجستية الأكثر تطوراً من نوعهما في المنطقة، طورتهما مجموعة كيزاد، مؤجرين حالياً لشركتي «نون» و«إمتيل».

ويعد مرفق «نون» أكبر مركز لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية في الإمارات، فيما يعد مرفق «إمتيل» واحداً من أكبر المصانع في العالم لإنتاج أنابيب الألياف البصرية والحلول الموصولة مسبقاً التي تخدم قطاع الاتصالات.

ويمتد الأصلان على مساحة 136,000 متر مربع، ويوفران ارتباطاً مباشراً بـ«ميناء خليفة» وشبكة «قطارات الاتحاد» والطرق السريعة الرئيسية، ما يضمن تحقيق كفاءة عالية في عمليات التوزيع على الصعيدين الإقليمي والدولي.