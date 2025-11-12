27 مليون درهم صافي أرباح «أرامكس» في الربع الثالث



أعلنت «أرامكس» عن نتائجها المالية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وبلغ صافي أرباح الربع الثالث 27 مليون درهم.

وقال نيكولا سيبويه، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس بالإنابة: «تعكس نتائج الربع الثالث قوة نموذج أعمال «أرامكس» وتنوعه، إلى جانب قدرة الشركة على التكيف مع التغيرات المتسارعة في الأسواق. وشهدنا نمواً مستمراً في نشاط العمليات المحلية والإقليمية، بحيث أصبحت تشكل ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا الإقليمية. ويؤكد هذا التحول نجاح جهودنا لترسيخ مكانة «أرامكس» مزوداً رائداً للخدمات اللوجستية الإقليمية. ونواصل تنفيذ مسار التحول طويل الأمد من خلال برنامج «كسيلريت 28»، الذي يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الشبكات، وتمكين التحول الرقمي، وقد بدأت هذه المبادرات بالفعل في جني نتائج ملموسة، ما يضع الأسس لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الربحية».

وسجلت المجموعة إيرادات مستقرة بالربع الثالث 2025 بلغت 1.6 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة الأولى 1% إلى 4.66 مليارات درهم.

المناطق الجغرافية

وعلى صعيد المناطق الجغرافية ظلت دول مجلس التعاون الخليجي المساهم الأكبر في الإيرادات، مدعومة بالأسس الاقتصادية الصلبة واستقرار حركة التجارة داخل المنطقة، كما استمر التحول في منطقة أوقيانوسيا، التي سجلت مزيداً من النمو على مستوى الإيرادات والربحية.

وانعكس التوجه المتزايد نحو تقريب المخزون من الأسواق الرئيسية على قطاع الشحن الدولي السريع، حيث استمرت إعادة هيكلة عملياته بالانتقال من الشحن لمسافات طويلة، والتركيز على الشحن على مسافات قصيرة ضمن المناطق، ما أدى إلى تراجع الإيرادات 9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025، و13% خلال الأشهر التسعة الأولى.

في المقابل سجل قطاع الشحن المحلي السريع نمواً 5% خلال الربع الثالث،و10% خلال الأشهر التسعة الأولى، وحقق قطاع خدمات الشحن نمواً 4% و6%، خلال الفترتين على التوالي، فيما واصل قطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد أداءه القوي بنمو ثنائي الرقم بنسبة 16%، خلال الربع الثالث، ونسبة 20% خلال الأشهر التسعة الأولى.

الشحن الدولي السريع

وكما كان متوقعاً انعكس انخفاض مساهمة قطاع الشحن الدولي السريع، الذي يعد الأعلى ربحية، على هيكلة أرباح المجموعة، وبلغ الربح الإجمالي للأشهر التسعة الأولى 1.06 مليار درهم، بتراجع 4% على أساس سنوي، مع هامش ربح إجمالي 23% للفترة نفسها. ويعكس ذلك التحول المستمر في نسب مساهمة القطاعات، وضغوط التكاليف الناتجة عن التضخم، ومواصلة الاستثمار في توسيع القدرات الإقليمية.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب 74 مليون درهم، خلال الربع الثالث من عام 2025، بزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي، وذلك بعد استثناء البنود غير المتكررة المرتبطة بتكاليف برنامج التحول الجاري، وتكاليف عملية استحواذ القابضة (ADQ) على الشركة، ما يعكس تركيز «أرامكس» على تعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط المصاريف، وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب للأشهر التسعة الأولى من العام 169 مليون درهم، أما صافي الأرباح المعدل باستثناء تكاليف التحول وصفقة الاستحواذ فقد بلغ 27 مليون درهم، خلال الربع الثالث، مستقراً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصل خلال فترة الأشهر التسعة الأولى إلى 60 مليون درهم.