41 % ارتفاع صافي ربح «بي اتش ام كابيتال»في الربع الثالث

أعلنت شركة بي اتش ام كابيتال تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الثالث من عام 2025. وسجّلت الشركة إجمالي دخل بلغ 152.7 مليون درهم، بنمو 29.48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع الربح إلى 38.6 مليون درهم بنمو 41.38% على أساس سنوي.

كما شهد الربع الثالث ارتفاع عدد الحسابات الجديدة إلى 28,509 حسابات بما يمثل نسبة 42% من إجمالي عدد الحسابات الجديدة المسجلة في سوق دبي المالي خلال الفترة.

فيما بلغت قيمة التداولات 22.8 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 36.78% مقارنةً بـ16.66 مليار درهم في الربع الثالث 2024. وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: «تعكس نتائج الربع الثالث نجاح استراتيجيتنا المدروسة. نواصل توسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتطوير خدماتنا».