شركة كيرزنر إنترناشيونال تطلق منتجع «أتلانتس ذا رويال» في جزر المالديف

أعلنت شركة كيرزنر إنترناشيونال، ومجموعة أسيتس، توقيع اتفاقية لتطوير مشروع «أتلانتس ذا رويال – المالديف»، الوجهة الجديدة والفاخرة ضمن علامة أتلانتس. ويقع المشروع في جنوب جزيرة ماليه أتول، ضمن أرخبيل جزر المالديف، ومن المقرر افتتاحه في عام 2029.

وقال معالي محمد الشيباني، المدير العام لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة كيرزنر إنترناشيونال: «يمثل توقيع مشروع «أتلانتس ذا رويال – المالديف» محطة بارزة في مسيرة كيرزنر إنترناشيونال نحو النمو والتنوع، القائمة على التعاون والرؤية المشتركة.

وما بدأ طموحاً جريئاً في دبي تطور اليوم إلى محفظة عالمية تعيد تعريف مفاهيم الضيافة الفاخرة وتجارب الوجهات الاستثنائية. ويعكس هذا المشروع ريادة كيرزنر إنترناشيونال في قيادة الابتكار العالمي واستلهام التميز من خلال تطوير علامات فندقية مبتكرة وريادية على مستوى الأسواق الدولية».

وأضاف: شراكتنا مع مجموعة أسيتس تجمع بين مؤسستين تتشاركان الطموح وروح الابتكار، وتوحد خبرة كيرزنر في تطوير الوجهات العالمية مع القدرات التحويلية لمجموعة أسيتس في مجال التطوير العقاري. ومعاً نسهم في رسم ملامح مستقبل السياحة من خلال تعاون هادف يحقق قيمة مستدامة لمساهمينا وضيوفنا والمجتمعات التي نخدمها.

وقال معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة مجموعة أسيتس: «يجسد مشروع «أتلانتس ذا رويال – المالديف» رؤيتنا في تشكيل مستقبل تجارب الوجهات السياحية.

ويعكس تعاوننا مع شركة كيرزنر إنترناشيونال إيماننا المشترك بأن الابتكار والاستدامة والأصالة الثقافية يمكن أن تتكامل معاً لابتكار وجهات ذات قيمة عالمية دائمة. ومع توسع حضورنا في قطاعات الرفاهية وأسلوب الحياة، يؤكد هذا المشروع التزامنا بتطوير وجهات أيقونية تلهم وتثري وتترك إرثاً خالداً للأجيال القادمة».

ويقع المنتجع على ساحل جزيرة فاريذو فارو، محاطاً بمياه فيروزية وشواطئ بيضاء تجسد جمال الطبيعة البكر في جزر المالديف، ويتميز بموقع استراتيجي لا يبعد سوى 10 دقائق بالطائرة المائية أو 25 دقيقة بالقارب السريع عن المطار الدولي، ليمنح الضيوف تجربة غامرة في واحدة من أجمل الوجهات الطبيعية في العالم.

وسيضم المنتجع جزيرتين متميزتين – جزيرة العائلة وجزيرة الفخامة – تحتويان معاً على 494 غرفة وجناحاً وفيلا وقصراً فاخراً، صممت جميعها لتوفير مستويات غير مسبوقة من الراحة والتجارب الراقية للضيوف.

وستشكل الاستدامة محوراً أساسياً في مشروع «أتلانتس ذا رويال – المالديف»، بهدف حماية النظام البيئي للجزر وضمان استدامة البيئة الطبيعية على المدى الطويل.

وسيضم منتجع «أتلانتس ذا رويال – المالديف» أكثر من 17 تجربة طهو عالمية المستوى، كم ستتصدر علامة «أكوافنتشر» من أتلانتس المشهد في هذا المنتجع.