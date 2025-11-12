1.95 مليار درهم صافي أرباح أملاك للتمويل في الربع الثالث



أعلنت شركة أملاك للتمويل نتائجها المالية للربع الثالث 2025 والمنتهي في 30 سبتمبر 2025، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بعد ضريبة الدخل بلغت 1.95 مليار درهم ، مقارنة بأرباح صافية بعد ضريبة الدخل بلغت 15.92 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي ما يمثل زيادة استثنائية على أساس سنوي. وواصلت الشركة تركيزها على الإدارة الحكيمة لعملياتها في دولة الإمارات وميزانيتها العمومية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2025 بشكل ملحوظ ليصل إلى 3.10 مليارات درهم ، مقارنة بـ 101 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى مبيعات العقارات التطويرية، خاصة عملية البيع الناجحة لمحفظة أراضي رأس الخور، التي اكتملت في يوليو 2025 وحققت إجمالي عائدات بلغت 2.9 مليار درهم، نتج عنها مكاسب بقيمة 2.14 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2025.

وحققت أملاك انخفاضاً في التكاليف التشغيلية بنسبة 7% إلى 54 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 58 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقامت الشركة بتسوية جميع التزاماتها المالية مع 6 ممولين من خلال سداد 906 ملايين درهم ، شاملة الأرباح في يوليو 2025، والتخارج من اتفاقية الشروط المشتركة الموقعة مع الممولين؛ والتي كان من نتيجتها إلغاء جميع التعهدات والضمانات والرهون المرتبطة بها.

وبالنسبة لنشاط الشركة في المنطقة، ساهمت استثمارات أملاك بمبلغ 5 ملايين درهم كدخل خلال الربع الثالث من عام 2025 قبل التخارج منها.

بعد نهاية الربع، دخلت أملاك في اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 23 أكتوبر 2025 للتخارج من الشركة التابعة لها في مصر مقابل إجمالي قدره 400 مليون جنيه مصري. وقامت أملاك ببيع كامل حصتها الاستثمارية في الشركة الزميلة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025.