تعاون «آر آي كيو» و«مصدر» لتعزيز حلول نقل مخاطر مشاريع الطاقة النظيفة

أعلنت «آر آي كيو»، منصة إعادة التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لتشكيل مستقبل نقل المخاطر عالمياً، والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في الطاقة النظيفة، بهدف تطوير حلول متقدمة لإعادة التأمين، تتعامل مع المخاطر المعقدة المرتبطة بالتحول العالمي في قطاع الطاقة.

وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون الشركتان لاستكشاف فرص دمج قدرات إعادة التأمين المتخصصة في برامج التأمين العالمية لشركة «مصدر»، بما يسهم في تحسين التغطية، وتعزيز كفاءة تخصيص رأس المال، والاستفادة من آليات تسعير أفضل عبر محفظة «مصدر» المتنامية.

نماذج ذكية

وفي ظل توسع أنشطة «مصدر» عبر 6 قارات، وتنوع أعمالها في مجالات عديدة تشمل تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية والهيدروجين الأخضر، ستركز الشراكة الجديدة على تطوير نماذج ذكية قائمة على البيانات لإدارة المخاطر ومواكبة هذا النمو.

وتستفيد «آر آي كيو» من التزامات رأسمالية، تتخطى المليار دولار من الشركة العالمية القابضة وشريكيها الاستراتيجيين «بلاك روك» و«لونيت»، ما يمنحها القدرة على تلبية هذه الاحتياجات، من خلال توفير رأس المال المؤسسي والاكتتاب التأميني المدعوم بالبيانات، لتوفير حلول إعادة تأمين شاملة تركز على البنية التحتية المتوافقة مع أهداف المناخ وفئات المخاطر الناشئة.

وإلى جانب الحلول والقدرات المتخصصة سيقيم الطرفان فرص التعاون عبر كامل مراحل سلسلة القيمة في أعمال التأمين، بما في ذلك هندسة المخاطر والاكتتاب التأميني الأولي ودعم إدارة المطالبات، لضمان الحماية اللازمة لمشاريع الطاقة النظيفة بدءاً من مرحلة البناء وصولاً إلى التشغيل.

وتعكس مذكرة التفاهم هذا التوافق في الرؤى بين جهتين تعملان في أبوظبي، وتلتزمان بدعم الاستدامة العالمية والابتكار الرقمي، وتعزيز المرونة على المدى الطويل.

رؤية تحليلية

وقال مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لـشركة «آر آي كيو»: «تعد «مصدر» شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة المتجددة، وتعكس هذه الشراكة قناعتنا المشتركة بأن مستقبل البنية التحتية يجب أن يكون أكثر مرونة وذكاء، ونسعى في «آر آي كيو» إلى تشكيل البنية الرقمية لاقتصاد التأمين في المستقبل، لدعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، من خلال توجيه رأس المال بنهج أكثر ابتكاراً ورؤية تحليلية عميقة للمخاطر. ويشكل هذا التعاون دليلاً ملموساً على الدور المحوري لقطاع إعادة التأمين وقدرته على المساهمة بفاعلية في مسيرة التحول في قطاع الطاقة».

المرونة والاعتماد

وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «مع استمرار «مصدر» في توسيع أنشطتها، وتعزيز حضورها العالمي في مجال الطاقة النظيفة، ندرك الحاجة إلى تطبيق حلول مالية وإدارية مبتكرة للتعامل مع المخاطر، بما يتناسب مع حجم ونوعية استثماراتنا.

ونسعى من خلال شراكتنا مع «آر آي كيو» إلى تعزيز المرونة والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتنا، لنتمكن من توفير حماية أفضل لأصولنا وتحسين كفاءة تخصيص رأس المال، ونتطلع قدماً إلى هذا التعاون لتطوير حلول نوعية لإدارة المخاطر، تسهم في دعم هدفنا برفع القدرة الإنتاجية لمشاريعنا إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030».

الموافقة التنظيمية

وتتخذ «آر آي كيو» من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها، حيث أصبحت في المراحل النهائية من عملية الحصول على الموافقة التنظيمية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وخلال هذه المرحلة قد تعمل المنصة وفق ترتيبات تشغيل مؤقتة، بالتعاون مع جهة محلية مرخصة لدعم أنشطة إعادة التأمين في مراحلها الأولية، إلى حين استكمال إجراءات الترخيص الكامل والتصنيف الرسمي.

وتضع مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً، يمتد 3 سنوات للحوار المستمر والتنفيذ المشترك، بما يدعم استراتيجية أبوظبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لتمويل العمل المناخي وإدارة المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتعمل «آر آي كيو» على تطوير منصتها لتصبح لاعباً عالمياً مؤثراً في مجال إعادة التأمين، مستندة إلى قدراتها المعززة بالذكاء الاصطناعي، وخططها للوصول إلى اكتتابات تأمينية سنوية بقيمة 10 مليارات دولار في فئات المخاطر المعقدة والناشئة، وتسعى الشراكة بين الطرفين إلى دمج حلول متقدمة لإدارة المخاطر في مشاريع الطاقة النظيفة، بما يعزز نتائج التأمين ويدعم النمو المستدام والقدرة على التوسع وبناء القدرات.