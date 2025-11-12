موانئ دبي العالمية تبدأ رسمياً عملياتها التشغيلية في ميناء طرطوس

بدأت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عملياتها في ميناء طرطوس بعد التسليم الرسمي من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، ورحبت بدخول قاطرة الميناء الجديدة، التي تحمل اسم «الفتح»، إلى الخدمة.

تمثل هذه الخطوة محطة رئيسية في إطار اتفاقية امتياز «دي بي ورلد» في ميناء طرطوس والتي تمتد لثلاثين عاماً، وتشمل استثماراً مخططاً بقيمة تصل إلى 3 مليارات درهم إماراتي (800 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يعد من أكبر الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات اللوجستية في سوريا خلال السنوات الأخيرة. وصممت اتفاقية الامتياز لدعم التعافي الاقتصادي لسوريا وتحويل طرطوس إلى مركز تجاري ولوجستي عالي الكفاءة.



وقال فهد البنا، الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد طرطوس»: «لقد انطلقنا في مسيرة تحويل ميناء طرطوس إلى بوابة بحرية عالمية المستوى. ومن خلال التعاون الوثيق مع الحكومة السورية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، نلتزم بتطبيق خبرات "دي بي ورلد" العالمية لبناء ميناء حديث ومتطور رقمياً يعزز حركة التجارة ويوفر الفرص ويرسخ مكانة طرطوس محوراً تجارياً رئيسياً في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط».

تستخدم قاطرات الموانئ لتوجيه السفن الكبيرة في المساحات المحدودة وكأصول للاستجابة الأولية في حالات الطوارئ البحرية. وتدعم القاطرات عمليات رسو آمنة وموثوقة للسفن، ما يحسن التحكم في عملية الاقتراب من الأرصفة ويقلل أوقات الانتظار ويرفع مستوى السلامة للميناء. يبلغ طول قاطرة «الفتح» التي وصلت حديثاً 22 متراً وتتميز بقوة سحب تبلغ 50 طناً مع مدافع مياه إطفاء حريق معتمدة.

خطط التطوير الحالية والمستقبلية

تجري «دي بي ورلد» حالياً تقييماً شاملاً للبنية التحتية للميناء بما في ذلك المعدات وجاهزية الأرصفة ومرافق الساحات والمستودعات. وتشمل هذه المرحلة الأولية مسوحات فنية ودراسات تشغيلية وتخطيطاً تصميمياً لوضع خارطة طريق مفصلة لإعادة التطوير.

وعلى المدى القريب، سيتركز العمل على تعميق قنوات الوصول البحرية والأحواض والأرصفة لبلوغ الأعماق التصميمية المثلى. كما سيمكن تأهيل واستبدال معدات المناولة القائمة، إضافة إلى إدخال أصول متخصصة جديدة، الميناء من تلبية الطلب المتنامي على البضائع السائبة والبضائع العامة.

وستقوم «دي بي ورلد» بطرح منصاتها الرقمية المتطورة الخاصة بها لتعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية. كما سيتم تطبيق برامج تدريب الموظفين وتحسين العمليات بشكل متوازٍ لرفع مستويات الإنتاجية وتقليص أوقات انتظار السفن وصولاً إلى المعايير العالمية.

وضمن هذا الإطار، تضع «دي بي ورلد» تطبيق أعلى معايير السلامة في صدارة أولوياتها عبر كل عمليات الميناء. ويجري تنفيذ عمليات تدقيق شاملة للسلامة وبرامج تدريبية متخصصة.

وعلى المدى المتوسط، سيتضمن برنامج إعادة التطوير تحديث البنية التحتية والفوقية للميناء، وتوسيع قدرات المناولة والتخزين، والاستثمار في منظومات مناولة البضائع السائبة المتطورة، فضلاً عن إنشاء مرافق جديدة للحاويات والبضائع السائبة.

ومن شأن هذه المبادرات تعزيز مكانة ميناء طرطوس مركزاً بحرياً ولوجستياً محورياً في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بما يدعم تدفقات التجارة الإقليمية والعالمية ويسهم بصورة فاعلة في جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في سوريا.

تعيين فهد البنا

يتمتع فهد البنا بخبرة واسعة في قطاع الموانئ والأعمال اللوجستية، إذ شغل سابقاً منصب نائب الرئيس الأول لعمليات الحاويات في ميناء جبل علي، أحد أكثر الموانئ ازدحاماً على مستوى العالم. ويجسد تعيينه التزام «دي بي ورلد» بتطبيق الخبرات العالمية وأفضل الممارسات في الأسواق المحلية، دعماً للنمو الاقتصادي المستدام والمرونة على المدى الطويل.

ومنذ انضمامه إلى «دي بي ورلد» عام 2005، شغل فهد البنا سلسلة من المناصب القيادية في مجالات عمليات الموانئ والتحول الرقمي وتطوير المحطات. وتتضمن إنجازاته البارزة تطوير أنظمة إدارة الموانئ لتعزيز الأتمتة ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب إدارة مشاريع بنية تحتية استراتيجية مثل محطة الحاويات 4 في ميناء جبل علي، حيث أشرف على التخطيط وعمليات الساحات واختيار المعدات.

وفي دوره الجديد كرئيس تنفيذي لـ«دي بي ورلد طرطوس»، سيقود البنا جهود تحديث ميناء طرطوس، الذي من المقرر أن يشهد استثمارات رأسمالية ضخمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنمية القوى العاملة.

وتعقيباً على تعيينه، قال فهد البنا: «يشرفني أن أتولى هذه المسؤولية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ سوريا. نحن ممتنون للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية على دعمها وتعاونها خلال هذه الفترة وواثقون من أن تطوير ميناء طرطوس سيسهم في الانتعاش الاقتصادي للبلاد، وسيدعم فرص العمل، كما سيعزز حركة التجارة في المنطقة ككل».