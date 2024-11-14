«إس آند بي»: البنوك الخليجية ستواصل أداءها القوي في عام 2025

تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تواصل البنوك الخليجية أداءها القوي في عام 2025، على الرغم من احتمال أن تتأثر قليلاً بانخفاض أسعار الفائدة.

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: «توقعات القطاع المصرفي الخليجي لعام 2025: الربحية وجودة الأصول تعززان الأداء القوي».

وتشير تقديرات وكالة التصنيف الائتماني العالمية «إس آند بي جلوبال ريتينغز»، إلى أن أسعار خام برنت ستبلغ في المتوسط 75 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام الجاري وعلى مدى الفترة بين 2025 و2027، الأمر الذي سيدعم معظم دول الخليج، وتستفيد الإمارات من الأداء الجيد للاقتصاد غير النفطي.

وقال د. محمد دمق، محلل ائتماني لدى الوكالة: «تحقق البنوك الخليجية الأرباح وتستفيد من مؤشرات جودة الأصول القوية وامتلاكها لرأس مال قوي وسيولة كافية في ميزانياتها العمومية. مع ذلك، فإن التصاعد غير المتوقع والشديد في المخاطر الجيوسياسية أو الانخفاض الكبير في أسعار النفط قد يؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية للبنوك».

وبناءً على اختبار الضغط الخاص بنا، يبدو أن البنوك الخليجية قادرة على الصمود.

وستظل مؤشرات جودة الأصول مستقرة لدى البنوك الخليجية على مدى الـ12 إلى 24 شهراً القادمة، لكن مع استمرار الضغوط على تلك الأصول في أسواق مثل قطر حيث يظل القطاع العقاري يعاني من فائض المعروض بعد بطولة كأس العالم التي استضافتها البلاد في 2022.

وتتوقع «إس آند بي» أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، بما يشمل الخفض البالغ 75 نقطة الذي نفذه البنك بالفعل، ومن المرجح أن تعكس البنوك المركزية في الخليج هذه التخفيضات بدرجات متفاوتة.

من شأن خفض أسعار الفائدة أن يضغط بشكل متواضع على ربحية البنوك الخليجية، بحسب وكالة التصنيف. مع افتراض خفض الفائدة من طرف الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس سيؤثر ذلك على هامش ربحية البنوك الخليجية في المتوسط بما يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس.