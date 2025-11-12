«كهرباء دبي» تحقق إيرادات قياسية بلغت 25 مليار درهم خلال 9 أشهر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث سجلت إيرادات بلغت 24.9 مليار درهم، وإجمالي أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) قدرها 13.1 مليار درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 8.3 مليارات درهم، وصافي أرباح بقيمة 6.8 مليارات درهم، وتدفقات نقدية من العمليات بلغت 15.2 مليار درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهات ودعم سموهم، نواصل المسيرة بثبات نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وسنواصل دورنا المحوري في دعم مسيرة التطور المتسارع التي تشهدها دبي».

وأضاف معالي الطاير: «تعد هذه النتائج الأقوى في تاريخ الهيئة، حيث ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 25 مليار درهم، وتجاوزت الأرباح التشغيلية 8.3 مليارات درهم. وتؤكد هذه النتائج مرونة نموذج عمل قطاع المؤسسات الخدماتية في دبي، إلى جانب التنفيذ السليم لاستراتيجيتنا. ومع استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، تعمل الهيئة على توسيع نطاق أنظمة موثوقة وفعالة وجاهزة للمستقبل تشمل إنتاج الطاقة النظيفة، وضمان أمن المياه، ورقمنة الشبكات، والتخزين الذكي. كما نعمل على تطوير بنية تحتية تتميز بالاعتمادية، والكفاءة، والذكاء، والاستدامة. ومع النتائج القوية التي حققناها خلال الأشهر التسعة الأولى، نتوقع أن تتجاوز النتائج المالية لعام 2025 نتائج عام 2024، مدعومة بالطلب القوي على خدماتنا والبنية التحتية المتطورة والتميز التشغيلي للهيئة. وسنواصل الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والتحول الرقمي، بما يعزز ريادة دبي العالمية في قطاع المرافق. وفي أكتوبر 2025، قمنا بدفع أرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الأول من العام 2025».

الأداء المالي

خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إيرادات قياسية بلغت 24.9 مليار درهم، مقارنة بـ23.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بنمو الطلب المستمر على خدمات الكهرباء والمياه وتبريد المناطق. وارتفع إجمالي الأرباح إلى 9.9 مليارات درهم مقارنة بـ 9.0 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس كفاءة تشغيلية سليمة وكفاءة في إدارة التكاليف عبر مختلف عمليات المجموعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 8.3 مليارات درهم (مقارنة بـ6.9 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024)، ما يعكس زيادة مساهمة الأنشطة المنظمة وغير المنظمة، بما في ذلك شركة تبريد المناطق التابعة للمجموعة (إمباور).

وبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 6.8 مليارات درهم مقارنة بـ5.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وخلال الفترة نفسها، استثمرت الهيئة أكثر من 7.8 مليارات درهم في النفقات الرأسمالية لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه وتبريد المناطق. وتركز الاستثمارات طويلة الأجل على التحول الاستراتيجي في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والشبكات الذكية وأمن المياه ومبادرات التحول الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع إجمالي استثمارات الهيئة في الأصول إلى 233.8 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2025، بينما بلغت حقوق المساهمين 89.1 مليار درهم، مع احتفاظ المجموعة بسيولة مالية قوية وميزانية عمومية متينة.

ملخص الأداء التشغيلي

في الربع الثالث من عام 2025، ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء لدى الهيئة إلى 20.5 تيراوات ساعة، بزيادة قدرها 4.46% مقارنة بـ19.6 تيراوات ساعة خلال الفترة نفسها من عام 2024. وقد بلغت حصة الطاقة النظيفة من إجمالي الإنتاج 2.77 تيراوات ساعة، ما يعادل 13.5% من إجمالي الطاقة المنتجة في الربع الثالث من عام 2025. وتؤكد الهيئة التزامها بزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج إنتاجها لضمان استدامة الإمدادات وتلبية الطلب المتنامي.

وسجلت الهيئة زيادة بنسبة 5.83% في الطلب الذروي على الطاقة مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 11.4 جيجاوات. وبلغ المعدل الحراري الإجمالي الفعلي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) 7.642 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، بتحسن قدره 3.54% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتبرز هذه الإنجازات مجتمعة التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي في ظل الطلب القوي على خدماتها.

كما ارتفع إجمالي الطلب على المياه المحلاة خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 6.74% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 43.5 مليار جالون، فيما بلغ الطلب الذروي على المياه المحلاة 487 مليون جالون في اليوم، بزيادة قدرها 6.96% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبنهاية الربع الثالث من عام 2025، بلغ عدد حسابات المتعاملين 1,309,206 حسابات، بزيادة قدرها 4.71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إنجازات فصلية

خلال الربع الثالث من 2025، قامت الهيئة بتشغيل محطتين جهد 132 كيلوفولت، وثلاث محطات جهد 33 كيلوفولت، و520 محطة جهد 11 كيلوفولت. وبلغت القدرة الإنتاجية المركبة للكهرباء 17.979 جيجاوات، منها 3.86 جيجاوات من الطاقة المتجددة (بنسبة 21.5%). كما بلغت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة 495 مليون جالون يومياً.

وبنهاية عام 2030، ستتجاوز القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي 23 جيجاوات، منها 8.3 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة تمثل 36.1%، وستصل القدرة الإنتاج من المياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً، منها 308 ملايين جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي المعتمدة على الطاقة المتجددة.

توزيعات الأرباح

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، على أن يتم توزيعها بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر. وفي 29 أكتوبر 2025، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الأول من عام 2025، للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 17 أكتوبر 2025. ومن المتوقع توزيع أرباح النصف الثاني من 2025 والبالغة 3.1 مليارات درهم في أبريل 2026.