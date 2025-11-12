مكتب أبوظبي للاستثمار يبدأ تنفيذ الإطار الاستثماري لاختبار وتشغيل التاكسي الطائر في أبوظبي

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «آرتشر للطيران»، وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل، عن بدء تنفيذ الإطار الاستثماري لاختبار وتشغيل التاكسي الطائر في دولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج استثماري يستهدف تسريع العمليات التجارية للتاكسي الطائر في الدولة. ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للاتفاقية الإطارية التي أعلن عنها العام الماضي، والتي تهدف إلى تسريع عمليات شركة «آرتشر» في الدولة، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً لحلول التنقل الجوي المدني المبتكرة.

وبموجب الاتفاقية، ستبدأ شركة آرتشر بتشغيل طائرتين في المرحلة الأولى من طراز «ميدنايت» بالتعاون مع «طيران أبوظبي»، أكبر مشغل للطائرات العمودية التجارية في منطقة الشرق الأوسط، و«أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران». وستتضمن هذه المرحلة توظيف وتدريب طيارين محليين.

وفي هذا الصدد، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «يشهد قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات مرحلة جديدة من التطور المدروس والمخطط له، تقوم على دمج حلول التنقل الجوي الحديثة ضمن بيئة تشغيلية آمنة وفعالة. ونحن في الهيئة العامة للطيران المدني ملتزمون بدعم مسيرة الابتكار من خلال تطوير أطر تنظيمية مرنة، تضمن تشغيل التاكسي الطائر وفقاً لأعلى معايير السلامة والكفاءة. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتنقل الجوي المستدام».

بدوره قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يمثل تعاوننا مع "آرتشر للطيران" خطوة مهمة نحو صياغة مستقبل التنقل المدني العالمي انطلاقاً من أبوظبي. وتعكس جهودنا لإطلاق عمليات التاكسي الطائر في إمارة أبوظبي التزامنا بتسريع توفير حلول التنقل المتقدمة، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والصناعات المستقبلية».

قال د. عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: «يأتي دعمنا لهذا المشروع الرائد في إطار جهود إمارة أبوظبي لتطوير منظومة تنقل جوي متقدم وآمن، ترتكز على حلول مبتكرة ومستدامة تعزز التكامل بين مختلف أنماط النقل. ويحرص مركز النقل المتكامل على دمج التاكسي الطائر ضمن منظومة النقل متعددة الوسائط في الإمارة، بما يعزز الترابط بين النقل البري والجوي والبحري، ويوفر خيارات مرنة تلبي تطلعات المستقبل. كما يتولى المركز المهام التنظيمية والإشرافية لهذا القطاع، بما يشمل تطوير الأطر التشريعية، وإنشاء شبكة تنقل جوي متكاملة، وإصدار التصاريح التشغيلية وتصاريح البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية».

من جهته، قال آدم غولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرتشر للطيران: «شكل إعلاننا عن هذه الاتفاقية العام الماضي لحظة فارقة في مسيرتنا نحو التوسع في الإمارات كأول سوق تجارية لنا. واليوم، ومع بدء تنفيذ الإطار الاستثماري أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هدفنا. ونشكر مكتب أبوظبي للاستثمار على دعمه المستثمر لتحقيق هذه المهمة».

وتأتي شراكة مكتب أبوظبي للاستثمار مع «آرتشر للطيران» في إطار الجهود التي يبذلها مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، والذي يهدف إلى استقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في قطاع النقل والتنقل الذكي وتطبيقاته الجوية والبرية والبحرية. ومن المتوقع أن يسهم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) بمبلغ 22 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، وتوفير 15.000 وظيفة جديدة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة في قطاع التنقل المدني والصناعات المتقدمة وتوفير وظائف نوعية.