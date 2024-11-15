2.11 مليار درهم أرباح «أدنوك للإمداد» في 9 أشهر بزيادة 27 %

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» عن نتائجها المالية للربع الثالث، والأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبلغت إيراداتها 9.79 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 38 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37 % لتصل إلى 3.18 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، نتيجة الأداء القوي المتواصل للشركة عبر جميع قطاعات الأعمال، والحفاظ على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 32 %.

كما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.11 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بما يعادل 0.29 درهم للسهم الواحد، وبزيادة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وشهدت ارتفاعاً على مستوى الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 32 % على أساس سنوي، لتصل إلى 3.41 مليارات درهم مع نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.01 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح في الربع الثالث بنسبة 18 % على أساس سنوي ليصل إلى 643 مليون درهم.

وجاء النمو المالي القوي لـ«أدنوك للإمداد والخدمات» نتيجة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو التحويلي، حيث تهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات قيمة تراكمية في فرص نمو متخصصة في مجالات اللوجستيات البحرية لقطاع الطاقة، وقد حققت الأغلبية من هذا الهدف الاستثماري الاستراتيجي بعد مرور 18 شهراً من طرحها العام الأولي القياسي.