6.3 مليارات درهم صافي دخل «طاقة» في 9 أشهر

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث بلغت إيرادات المجموعة 41.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لمساهمة شركة «طاقة لحلول المياه»، وقطاع أعمال النقل والتوزيع بشكل أساسي.

وبلغ صافي الدخل 6.3 مليارات درهم، بزيادة 0.7 مليار درهم (13.2 %) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حال عدم احتساب البنود، التي تم تسجيلها لمرة واحدة والبالغة 10.8 مليارات درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5 % في «أدنوك للغاز»، إضافة إلى مبلغ 1.1 مليار درهم من الضرائب المؤجلة بعد إقرار ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

ومع احتساب هذه البنود التي تم تسجيلها لمرة واحدة فقد شهد صافي الدخل انخفاضاً قدره 8.9 مليارات درهم.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.9 مليار درهم، بزيادة 1.4 مليار درهم 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع استبعاد 10.8 مليارات درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5 % في «أدنوك للغاز». ومع احتساب هذا البند الذي تم تسجيله لمرة واحدة فتكون الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء منخفضة بمقدار 9.4 مليارات درهم.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 6.1 مليارات درهم، بزيادة 85.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة «المرفأ 2»، ومحطة «الشويهات 4»، إضافة إلى التقدم في توقيت وتنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع، وضم شركة «طاقة لحلول المياه».

وبلغت قيمة التدفقات النقدية الحرة 2.9 مليار درهم، ويعكس ذلك انخفاضاً قدره 7.3 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي الدين 60.6 مليار درهم، مقارنة بــ 61.7 مليار درهم في نهاية عام 2023.