نجاح استثنائي للضيافة بمركز دبي التجاري

حققت الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي إنجازاً كبيراً في مسابقة صالون كولينير الإمارات الدولية 2025، وحصدت 51 ميدالية، شملت جميع فئات المنافسة، إضافة إلى حصولها على جائزة «أفضل جهد مبذول من قبل مؤسسة فردية» للعام الثالث على التوالي، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة وتميزها في فنون الطهي.

وشملت الجوائز 16 ميدالية ذهبية تقديراً للمهارات والابتكارات الاستثنائية في فنون الطهي، و21 ميدالية فضية تعكس الاحترافية العالية، و14 ميدالية برونزية تبرز تنوع المواهب ضمن فريق طهي الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «نفخر بهذا الإنجاز الذي يجسد التزامنا الدائم بالتميز في كل ما نقدمه، ويعكس رؤيتنا الطموحة في إدارة الضيافة، التي تقوم على الابتكار وتطوير الكفاءات، كما يبرز الفوز بـ 51 ميدالية، والحفاظ على لقب «أفضل جهد مبذول من قبل مؤسسة فردية»، مدى براعة فرقنا وإبداعهم وسعينا المتواصل، للارتقاء بالابتكار في عالم الطهي.

ونفخر برعايتنا للمواهب المحلية، وتوفير بيئة داعمة لهم تمكنهم من تطوير مسيرتهم المهنية. ويأتي هذا النجاح ليؤكد دور مركز دبي التجاري العالمي الرائد في قطاع الضيافة، كما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية لفنون الطهي وأرقى مستويات الضيافة».

وأقيمت المسابقة بتنظيم من جمعية الإمارات للطهي ضمن فعاليات إكسبو كولينير 2025، واستقطبت نخبة من محترفي الطهي من مختلف دول العالم لاستعراض مهاراتهم، وتحظى هذه المسابقة بدعم جمعية الطهاة العالمية، وتقييم من لجنة تحكيم دولية تضم خبراء معتمدين.

وتعكس الجوائز التي فازت بها الضيافة في مركز دبي التجاري دورها المهم في وضع معايير عالمية بمجال فنون الطهي. وشهدت المسابقة هذا العام مشاركة 930 طاهياً من الإمارات، بالإضافة إلى مشاركة عدة دول من حول العالم، وتنافس الطهاة في 39 فئة، شملت مختلف تخصصات فنون الطهي، بما في ذلك الطبخ العملي، وعروض الطهو الفاخر، والمطبخ الإماراتي.