سوق أرمينيا للأوراق المالية ينضم رسمياً إلى منصة تبادل

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية رسمياً إلى منصة «تبادل»، لتصبح بذلك سادس سوق مالي ينضم للمنصة. وتم تنفيذ أول صفقة عبر «تبادل» بنجاح بين مشاركين في السوق من أرمينيا (بنك كونفيرس، شركة ميتاكس للاستثمار) وأبوظبي (شركة الرمز كابيتال) في 30 مايو.

وبات بإمكان المستثمرين الأرمينيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة بسوق أبوظبي، بما يتيح تداولاً ثنائياً. وكانت بورصة كازاخستان انضمت إلى تبادل في فبراير 2025. ووقع سوق أبوظبي اتفاقية مع سوق العراق المالي، سيتم من خلالها ضمه إلى المنصة قريباً. وحتى الآن، وقعت 9 أسواق مالية اتفاقيات مع «تبادل»، تم تفعيل التداول في 6 منها.