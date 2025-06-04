«غرفة الاقتصاد الرقمي» تروّج لدبي بين شركات أوروبا

اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها كونها شريك منظومة الأعمال الرقمية في معرض «جيتكس أوروبا»، الذي أقيم مؤخراً في برلين. وبهدف التعريف بفرص النمو، التي تزخر بها دبي في كل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، اجتمعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال فعاليات المعرض مع 56 شركة أوروبية، من ضمنها 3 شركات مليارية «يونيكورن»، بالإضافة إلى 21 شركة رقمية، تتجاوز عائدات كل منها 100 مليون دولار، إلى جانب شركات تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات الرقمية، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض ميزات بيئة الأعمال الرقمية في دبي.

كما عقدت الغرفة نقاشات طاولة مستديرة مع 35 مستثمراً، بالإضافة إلى 28 من شركاء منظومة الأعمال الرقمية في ألمانيا وأوروبا، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير آليات العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار.

وتأتي المشاركة في إطار مساعي الغرفة لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، والتعريف بالبنية التحتية الرائدة والمزايا التنافسية، التي تتمتع بها، وإمكانات النمو الكبيرة، التي توفرها لرواد الأعمال وللشركات العالمية ولا سيما الأوروبية الراغبة في توسيع أعمالها في الإمارة.

واستقطب جناح الغرفة في جيتكس أوروبا حوالي 580 زائراً، تعرفوا على المقومات المتكاملة، التي تتمتع بها دبي مركزاً عالمياً رائداً للشركات ورواد الأعمال المتخصصين في القطاعات الرقمية، كما اطلع الزوار على المبادرات، التي تقودها الغرفة، ومنها «منصة دعم وجذب الشركات»، التي تعتبر بوابة مبتكرة لمساعدة الشركات الرقمية على تأسيس أعمالها في دبي، أو التوسع في سوق الإمارة من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات واللقاءات.

استقطاب الشركات

وركزت الغرفة على استقطاب الشركات الرقمية الناشئة من ألمانيا وأوروبا بشكل عام، للمشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والمقرر عقده بدبي في أكتوبر المقبل والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتم خلال «جيتكس أوروبا» تنظيم مسابقة لعرض أفكار ومشاريع الشركات، وحصلت بموجبها شركة «باتري تشك» التشيكية، وشركة «وايز وورلد» البرتغالية على فرصة ممولة بالكامل من قبل الغرفة للمشاركة بمعرض «إكسباند نورث ستار 2025»

واستضافت الغرفة بالمعرض 3 شركات رائدة مقرها دبي، وهي تشكل نموذجاً للفرص التي تزخر بها الإمارة لتأسيس وتنمية المشاريع الرقمية المبتكرة. والشركات هي «كفو»، المنصة الرقمية لخدمات المركبات عند الطلب؛ و«موف»، وهي شركة تكنولوجيا مالية بقطاع التنقل توفر لرواد الأعمال خدمات النقل والتوصيل عبر تمويل المركبات القائم على الإيرادات، و«دوب ديف»، وهي شركة لحلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمحاكاة.