مجموعة موانئ أبوظبي تفتتح مركز تبليسي متعدد الوسائط في جورجيا

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي افتتاح المرحلة الأولى من مركز تبليسي متعدد الوسائط، ليكون أول مركز لوجستي من نوعه في جورجيا، يضم محطة حاويات ومنطقة مستودعات جمركية، ويشكل حلقة ربط رئيسية للخدمات اللوجستية، ما يسهم في ترسيخ حضور المجموعة في منطقة آسيا الوسطى. ويعد المركز الجديد مرفقاً لوجستياً حديثاً متصلاً بشبكة السكك الحديدية، ويتفرد بموقع استراتيجي، يربط بحر قزوين بالبحر الأسود، المطلين على الممر الأوسط، أقصر الطرق التجارية الرابطة بين آسيا وأوروبا.

شهد حفل الافتتاح، إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جمهورية جورجيا، وليفان دافيتاشفيلي، النائب الأول لرئيس وزراء جورجيا، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، وأحمد إبراهيم النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جورجيا، وجيورجي جانجافا، السفير فوق العادة والمفوض، سفير جورجيا لدى دولة الإمارات إضافة إلى الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وجمال إينايشفيلي، مؤسس شركة «إنفيكو المحدودة»، وعبد العزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وقال أحمد بن علي الصايغ: «انسجاماً مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات نواصل جهودنا لتعزيز أواصر التعاون الدولي مع شركائنا الاستراتيجيين، الذين يشاركوننا رؤيتنا في تحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار المستدام. ويعكس افتتاح مجموعة موانئ أبوظبي لمركز تبليسي متعدد الوسائط مدى الالتزام بتطوير طرق التجارة العالمية، وتوفير فرص واعدة للشركات لدخول الأسواق الإماراتية والجورجية على حد سواء». وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي الحصة الأكبر في مركز تبليسي متعدد الوسائط بنسبة تبلغ 60%، في حين يتشارك الحصة المتبقية كل من «إنفيكو»، شركة الاستشارات الاستثمارية الجورجية، ومجموعة «فيلهيلمسين».

وتضم المرحلة الأولى من مركز تبليسي متعدد الوسائط، ميناء تبليسي الجاف، الذي سيعمل كمرفق داخلي لتخزين الحاويات، ولمناولة الحاويات المنقولة عبر شبكة السكك الحديدية والشاحنات. وتخطط المجموعة وشريكيها لتوسيع المنشأة بشكل كبير بحلول أوائل عام 2026 لإضافة مستودعات تخزين طويلة الأجل، وساحات إضافية للحاويات ومواقف للشاحنات، وخط سكة حديد رابع، لتحويله إلى مركز لوجستي متكامل الخدمات للاستيراد والتصدير في جميع أنحاء آسيا الوسطى، وهي منطقة سريعة النمو تستهدفها مجموعة موانئ أبوظبي كممر نمو استراتيجي.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي: «يمثل افتتاح مركز تبليسي متعدد الوسائط خطوة مهمة في إطار خطتنا طويلة الأمد للمساهمة في تطوير الممر الأوسط، ليصبح ممراً تجارياً حيوياً يربط الشرق والغرب عبر آسيا الوسطى، حيث تشير توقعات البنك الدولي إلى تضاعف أحجام مناولة البضائع ثلاث مرات بحلول عام 2030».