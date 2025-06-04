‏«أبوظبي العالمي» يسجل أداء قوياً في الربع الأول

أعلن أبوظبي العالمي عن تحقيق المزيد من النمو وتعزيز حضوره العالمي خلال الربع الأول من العام 2025، مستكملاً النجاحات المتسارعة والزخم الكبير، الذي حققه في 2024، وحقق (ADGM) نمواً ملحوظاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية، مدعوماً بالثقة المستمرة للمستثمرين العالميين والتحسينات التنظيمية والتنفيذ الناجح للمبادرات الكبرى، ضمن نطاقه الجغرافي الموسع بعد ضم جزيرة الريم.

كما أسهم تركيز أبوظبي العالمي على تنفيذ مبادراته الاستراتيجية في تعزيز دوره مركزاً مالياً دولياً رائداً، وترسيخ مكانة أبوظبي قوة مالية عالمية ووجهة مفضلة للشركات الإقليمية والدولية.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «يؤكد أداء الربع الأول لعام 2025 أننا نسير بخطى واثقة نحو المزيد من النمو والريادة، ويعكس مؤشرات واضحة على استمراره في تحقيق إنجازات نوعية لدفع مسيرته المستدامة، وترسيخ ثقة المؤسسات العالمية والإقليمية، وذلك بما يعزز من مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للمال والابتكار.

وباعتباره الولاية القضائية الأكثر أماناً وديناميكية في العالم لإدارة الأصول والثروات يواصل أبوظبي العالمي التوسع المدروس وتنويع أنشطته، من خلال استقطاب الشركات الرائدة، وتوسيع الشراكات الدولية، إلى جانب ريادته للتحول الرقمي والمستدام».

وانطلاقاً من رؤيته للعام 2025 يبدي (ADGM) تفاؤله بشأن استمرار نمو الأسواق، مدعوماً بازدياد اهتمام الشركات الدولية العاملة في قارتي أوروبا وآسيا، ويتوقع أبوظبي العالمي تسجيل نتائج قوية، بفضل تعزيزه لمكانته ضمن هذه الأسواق المالية الديناميكية.

وجاء نمو أبوظبي العالمي في 2024 مدفوعاً بشكل أساسي بقوة قطاع إدارة الأصول، الذي حافظ على زخمه في الربع الأول مع نمو لافت في الأصول تحت الإدارة بنسبة 33% مقارنة بالربع الأول من 2024، وفي نهاية الربع الأول 2025 بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في (ADGM) 119 مديراً يديرون ما مجموعه 184 صندوقاً.

وتُعد شفافية أبوظبي العالمي واستقراره القانوني والتشريعي المدعومة بتبنيه قانون العموم الإنجليزي من أبرز العوامل، التي دفعت العديد من الشركات العالمية والإقليمية إلى اتخاذه مقراً لها، وقد انعكس هذا التوجه بشكل واضح في الربع الأول من العام 2025، حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة ضمن نطاق أبوظبي العالمي 43% إلى 2781 شركة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية إلى 367 شركة، بزيادة 26% عن الربع الأول 2024.