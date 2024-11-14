850 ألف معاملة نفذتها شركتا «أدنوك التجارية» و«أدنوك للتجارة العالمية» في 2024

بلغ حجم التعاملات التي نفذتها شركتا "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" أكثر من 850 ألف معاملة بيع وشراء على المنتجات التي يتم التداول فيها منذ مطلع العام الجاري 2024.

وقال أحمد بن ثالث، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للتجارة العالمية” في تصريحات على هامش إحاطة إعلامية تم تنظيمها اليوم للكشف عن أكاديمية أدنوك التجارية إن الشركتين تنفذان تعاملات يومية تفوق التعاملات التي كانت تقوم بها "أدنوك" خلال سنة كاملة قبل تأسيسهما عام 2020.

وأوضح أن الشركة زادت من حضورها في السوق العالمي بفضل الكم الهائل من التداول وأصبحت تتعامل مع أكثر من 80 دولة مقارنة بـ 30 دولة قبل تأسيس الشركتين إضافة إلى التعامل مع أكثر من 280 شركة مقارنة بخمسين شركة فقط سابقا.

وأكد على الإضافة القيمة التي حققتها شركتا "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية" إلى أعمال "أدنوك" في مجال التجارة والتداول، وتعزيز عمليات الإنتاج، موضحا أن الشركتين أسهمتا في تحقيق عائد على الاستثمار بنهاية عام 2023 يزيد بمقدار 17 ضعفاً من تكلفة تأسيسهما.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “أدنوك للتجارة العالمية” أن الشركة حققت نمواً متزايداً في أعمالها ورسخت مكانتها في سوق الطاقة، وقامت بتعزيز حضورها في أبرز الأسواق العالمية مثل سنغافورة معربا عن تطلعهم لتوسعة عملياتهم في أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحول أكاديمية أدنوك للتجارة و التداول، قال ابن ثالث إن الأكاديمية تعد مساهماً رئيسياً في النجاح الذي تحققه شركة"أدنوك" للتجارة والتداول بعدما خرّجت الأكاديمية حتى اليوم 38 إماراتياً يعملون في وظائف ضمن عمليات التداول العالمية وبلعبون أدواراً أخرى في شركتي "أدنوك للتجارة العالمية" و"أدنوك التجارية".

وأوضح أن "أكاديمية أدنوك للتجارة والتداول" تهدف إلى تدريب وإعداد الإماراتيين من أصحاب الكفاءات في مجال التداول الدولي عبر توفير برنامج مكثف يمتد لعامين يتضمن الإرشاد، والمهارات العملية، وبرامج المحاكاة وتحليل السوق في الوقت الفعلي لضمان استعدادهم وجاهزيتهم لمواكبة متطلبات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الأكاديمية تضم حاليا أكثر من 80 موظفا يستعدون للتخرج والعمل ضمن شركتي "أدنوك للتجارة العالمية" و"أدنوك التجارية" مؤكدا التطلع لزيادة العدد لتمكين أكبر عدد ممكن من الكوادر الإماراتية في مجال التداول.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتجارة العالمية" دور"أكاديمية أدنوك للتجارة و التداول" الفاعل في تمكين الكوادر الوطنية وزيادة نسبة التوطين، موضحا أن كلتا الشركتين تضمان 400 موظف وتبلغ نسبة التوطين الحالية أكثر من 38%.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "أدنوك للتجارة العالمية" تختص بتداول المنتجات المكررة من "أدنوك" ومصادر أخرى بينما ينصب تركيز "أدنوك التجارية" على تجارة وتداول النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة".