«روكستون» تتوسع إقليمياً عبر «دبي المالي العالمي»



أعلنت «روكستون»، الشركة الدولية المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين، والتابعة لمجموعة «أفينتوم»، عن حصولها على الترخيص التنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي.

ويتيح الترخيص لـ «روكستون»، التوسع في خدماتها في المنطقة، من خلال مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، بما يمثل خطوة مهمة نحو مُضيها قدماً في تحقيق طموحاتها للنمو الاستراتيجي.

وتعتزم «روكستون دبي»، الاستفادة من الفرص الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير المتاحة في لندن، والتوسع في عروض «روكستون» لشركات النقل الإقليمية، التي لا تستطيع الوصول إلى قنواتها وموزعيها في لندن.

وستركز الشركة في البداية على تقديم الحلول المتخصصة في المخاطر في مجال التأمين المباشر والاختياري على الممتلكات، والبناء والطيران والشحن البحري والكفالات. ومن خلال الاستفادة من سرعة نمو سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة، والرغبة الملموسة في إدخال المزيد من المجالات المتخصصة في مجال التأمين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، قد تتم إضافة منتجات أخرى من محفظة «روكستون» الحالية في المستقبل، وفقاً لما يُمليه التوزيع المحلي وديناميكيات السوق.

ويضم المكتب الجديد حالياً فريقاً من 7 أفراد، مع خطط لزيادة عدد الموظفين بشكل كبير في الأشهر المقبلة. وتتمتع «روكستون دبي»، بدعم مجموعة قوية من شركاء النقل من الفئة الأولى، وتتسم الشراكات بكونها طويلة الأمد.

قنوات الوصول

وقال جيمس بوتر الرئيس التنفيذي لشركة «روكستون»: «نحن سعداء بإطلاق مكتبنا الجديد رسمياً في دبي، والتوسع في نموذجنا «وكالة التأمين العام»، ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تُعَد دبي ومركز دبي المالي العالمي، مركزاً إقليمياً متنامياً ومزدهراً، يفتح آفاقاً وقنوات جديدة للوصول إلى الأسواق الإقليمية، فضلاً عن وجود قاعدة متينة من المواهب، ومركز نقل يتمتع بشبكة ربط جيدة للمنطقة. وبفضل سياستها الاقتصادية الحالية المواتية، وارتفاع مستوى الاستثمار، والطلب على الاكتتاب في إعادة التأمين عالي الجودة، فإن دبي بيئة مناسبة تماماً لاحتضان إحدى وكالات التأمين العام الراسخة، التي تتسم بالمرونة والحيوية، مثل «روكستون». كما أن معرفتنا المُتخصصة، واستخدامنا للتكنولوجيا، ونهجنا المنضبط، يعزز من قدراتنا، ويعني أن لدينا الكثير لنقدمه لكل من الوسطاء وشركات النقل العاملة في المنطقة».

إطار تنظيمي

وقال سلمان جعفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بانضمام شركة «روكستون» إلى مركز دبي المالي العالمي، ونتطلع إلى مساعدتها على اغتنام الفرص المتاحة في المنطقة. تدعم وكالات التأمين العام نمو قطاع التأمين وإعادة التأمين، وتُسهم في ترسيخ مكانة المركز كمركز عالمي للقطاع. وتُمثل وكالات التأمين العام، بما فيها «روكستون»، داخل مركز دبي المالي العالمي الآن، أكثر من 40 % من القطاع، الذي ينمو ويزدهر نتيجة لما نوفره من إطار قانوني وتنظيمي عالمي، وثراء الشراكات المُحتملة، وسوق إقليمية سريعة النمو، وبيئة مخاطر متطورة».

وتعد «روكستون» واحدة من أكبر وكالات التأمين العام في العالم، ولديها مكاتب في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وهي شركة مُتخصصة في إدارة الوكلاء العامين، تخدم احتياجات وسطاء التأمين وإعادة التأمين الدوليين في مجال الأعمال التجارية المتخصصة، وتقوم حالياً بالاكتتاب بأكثر من 1.1 مليار دولار في العديد من المجالات المُتخصصة، بما في ذلك العقارات، وتوليد الطاقة، والشحن البحري، والطيران، والضمان، واتفاقية الائتمان والكفالة، والزراعة، والبناء والهندسة، والتأمين ضد الحوادث وعلى الصحة (A&H)، والطوارئ، والمسؤولية، والرياضة والترفيه.