إطلاق «أوموريا برايفت ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «إينوفيت ليفينغ»، التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، بالشراكة مع مجموعة «بن سليمان»، عن إطلاق «أوموريا برايفت ريزيدنسز»، أول علامة سكنية فائقة الفخامة في العالم. يأتي هذا الإطلاق استجابة للطلب المتنامي من قِبل الأفراد ذوي الثروات العالية على خدمات ومنتجات وجدوها فقط في دبي والإمارات، حيث يعكس هذا الطابع الراقي المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كوجهة فاخرة في قطاع الضيافة. وستعمل علامة «أوموريا» مع شركائها على إطلاق وإدارة مساكن ومنتجعات مميزة وفريدة في دبي والإمارات والمنطقة وبعض الوجهات العالمية المنتقاة بعناية.

وقال الدكتور عُمر بن سليمان، المؤسس ورئيس مجموعة «بن سليمان»: اعتاد العميل المحلي أو العالمي على المعايير العالية والخدمات والمنتجات الراقية التي تقدمها دبي في قطاع الضيافة، وأصبح يتوقعها أينما حل ويتمناها في منزله. فقد أعادت دبي ودولة الإمارات رسم ملامح التميّز العالمي من خلال ما تقدمه من تجارب استثنائية وخدمات مُتقدمة ونمط حياة صحي متكامل ومتطور وراقي. «أوموريا» تُجسد هذا المستوى الجديد من الفخامة غير المسبوق، إذ تلتزم العلامة في جوهرها بقيم الحياة الصحية المستدامة، وتوفّر منظومة متكاملة من الخدمات الحصرية فائقة الرقي المُصمّمة بعناية شخصية، وتُقدَّم بأعلى درجات الفخامة والابتكار والدقة والسلاسة للوصول إلى المتعة والسكينة؛ وهي صفات باتت مرادفة لاسم دبي والإمارات على الساحة العالمية.

وأضاف: ترتقي «أوموريا برايفت ريزيدنسز» بمفهوم السكن الخاص بطابع الضيافة إلى آفاق جديدة، حيث تُعيد تعريف معايير الفخامة السكنية من خلال مزيج متناغم بين الخدمة الاستباقية والتصميم المتقن والتجارب المتميزة لتنسج تجربة معيشية لا تُضاهى.

وقال كريم فهمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إينوفيت ليفينغ»: نشهد تحولًا جوهرياً في مفهوم القيمة طويلة الأجل داخل سوق العقارات السكنية الفاخرة، حيث لم يعد الأمر يقتصر على الموقع أو التصميم، بل يتعداه إلى تقديم أسلوب حياة شامل يُعيد تعريف معنى الحياة الراقية. من خلال «أوموريا برايفت ريزيدنسز»، ابتكرنا نموذجاً حصرياً للضيافة الراقية يجمع بين خصوصية الحياة المنزلية والضيافة الفندقية الفاخرة، التي لطالما تميزت بها دبي. كوننا شركة محلية تأسست في الإمارات، فإننا نحمل فهماً عميقاً لاحتياجات عملائنا المميزين. ونستند إلى هذا الإدراك لنرسم ملامح تجربة سكنية تليق وتستبق توقعاتهم. ’أوموريا برايفت ريزيدنسز‘ ليست فقط معياراً جديداً في الإمارات، بل تُمثّل رؤية طموحة نخطّ بها مستوى جديداً من الفخامة على الساحة العالمية.

ويتزامن إطلاق «أوموريا» مع النمو الاستثنائي الذي يشهده قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي، والذي يواصل ترسيخ معايير جديدة في السوق. فقد سجّل السوق خلال الربع الأول من عام 2025 صفقات بلغت قيمتها 114.08 مليار درهم، بزيادة قدرها 29.19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى قمة هذا القطاع، يبدو الزخم أكثر وضوحاً، إذ ارتفعت مبيعات الفلل والشقق التي تتجاوز أسعارها 15 مليون درهم بنسبة تقارب 688% منذ عام 2015، لتصل إلى 71 مليار درهم في عام 2024 للعام الثاني على التوالي. ويعكس هذا النمو المتواصل الطلب العالمي المتصاعد على أكثر العروض السكنية تميزاً التي تقدمها دبي.

تُخطط «أوموريا» للتوسع في الإمارات والوجهات الإقليمية والدولية المميزة والمختارة بدقة. سيُجسّد كل مشروع التزام العلامة التجارية بالخصوصية والتصميم المبني على راحة الإنسان ورفاهية حياته وصفاء ذهنه، والخدمات المرتكزة على الضيافة فائقة الرقي، مع التكيف مع الثقافات والبيئة المحيطة.