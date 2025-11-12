«أدنيك» تستضيف 20 فعالية عالمية خلال أسبوع واحد

تستضيف مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، خلال الأسبوع الحالي 20 فعالية دولية ومحلية تقام عبر مراكزها المنتشرة في أبوظبي والعين ولندن، وتشمل مركز أدنيك أبوظبي، ومركز أدنيك العين، ومركز إكسل لندن، ومركز الأعمال في لندن، وذلك في خطوة تعكس مكانتها الريادية في قطاع الفعاليات والمعارض.

وتستقطب هذه الفعاليات نُخبّة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، يمثلون قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والصحة، والموضة، والرياضة، والطاقة.

ضمن منصات متكاملة تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة، وتطوير الابتكار، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يرسّخ مكانة المجموعة كمحرك رئيسي في صناعة الفعاليات على مستوى المنطقة والعالم.