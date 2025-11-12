منتدى الإمارات - تشاد يجمع 20.5 مليار دولار لدعم خطة «كونكشن 2030»

أعلنت جمهورية تشاد عن نجاحها في تأمين ثلثي التمويل اللازم لخطة التنمية الوطنية الممتدة لخمس سنوات «تشاد كونكشن 2030» بقيمة 20.5 مليار دولار.

وذلك بفضل حشد استثنائي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التمويل ومذكرات التفاهم خلال منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار الذي عقد في أبوظبي.

وجاء الإعلان في ختام منتدى الإمارات - تشاد للتجارة والاستثمار الذي عقد على مدار اليومين الماضيين، حيث شهد المنتدى انطلاقة دولية من الإمارات لخطة «تشاد كونكشن 2030»، الهادفة إلى تعزيز انفتاح البلاد على التجارة والاستثمار العالمي، وتحفيز النمو الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية الشاملة.

وشهد المنتدى توقيع 40 مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص في مجالات استراتيجية بين الإمارات وتشاد وجهات دولية لتنويع الاقتصاد التشادي، شملت الطاقة والزراعة والتعدين والنسيج والسياحة والتعليم والتصنيع.

كما حصلت تشاد على اتفاقيات تمويل والتزامات من 30 جهة مانحة ومؤسسة مالية دولية، من أبرزها مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبنك «أفريكسيم».

وشارك في المنتدى أكثر من 2000 مشارك في جلسات حوار استراتيجية، بحضور عدد من كبار القادة والمسؤولين إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين.

وخلال المنتدى أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، عن الانتهاء من بنود مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتشاد وستُستكمل قبل نهاية العام الحالي.