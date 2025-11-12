تعاون بين «راكز» و«الإمارات دبي الوطني» لتسهيل الخدمات للمستثمرين

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني بهدف تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى ضمن منظومة «راكز» إلى الخدمات المصرفية للشركات التي يوفرها البنك بشكل أكثر سلاسة وفعالية.

وتهدف الشراكة إلى تسريع وتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين عبر قناة دعم مخصّصة، إلى جانب العمل في المرحلة القادمة على التكامل الرقمي بين أنظمة الجهتين من خلال واجهات برمجة التطبيقات «API».

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إن هذا التعاون يهدف إلى توفير الدعم المالي المناسب للشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وبما ينسجم مع تطلعات مجتمع الأعمال في المجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى.